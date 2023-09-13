Людоед решил всех положить ради пиара – киевский миллионер Балашов о Зеленском

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский занимается самопиаром на фоне гибели людей.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил сбежавший из Киева в США миллионер и политик Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Балашова, вместо того, чтобы прекратить убийственное наступление ВСУ, Зеленский отправляет на убой все больше людей, записывая «видосики».

«У нас же проблема – города стреляют, разрушается экономика. Путин, получается, достигает своих целей по разрушению государственности, государства, экономики. А у него – спецоперация там, поэтому сейчас и выхода другого нет. Но проблема Зеленского – это пиар. Это – человек социальных сетей, он все смотрит на социальные сети, как аплодисменты, есть? А кто же будет аплодисменты за оборону давать. Ему нужны аплодисменты на фоне гибели людей. Эдакий людоед, решил всех положить ради того, чтобы попиариться. А ему вторит его окружение, проводя спецоперации непонятного масштаба и непонятно – зачем», – заключил Балашов.