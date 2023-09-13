Людоед решил всех положить ради пиара – киевский миллионер Балашов о Зеленском

Анатолий Лапин.  
13.09.2023 16:57
  (Мск) ,  Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский занимается самопиаром на фоне гибели людей.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил сбежавший из Киева в США миллионер и политик Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский занимается самопиаром на фоне гибели людей. Об этом в эфире...

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По мнению Балашова, вместо того, чтобы прекратить убийственное наступление ВСУ, Зеленский отправляет на убой все больше людей, записывая «видосики».

«У нас же проблема – города стреляют, разрушается экономика. Путин, получается, достигает своих целей по разрушению государственности, государства, экономики. А у него – спецоперация там, поэтому сейчас и выхода другого нет. Но проблема Зеленского – это пиар. Это – человек социальных сетей, он все смотрит на социальные сети, как аплодисменты, есть? А кто же будет аплодисменты за оборону давать.

Ему нужны аплодисменты на фоне гибели людей. Эдакий людоед, решил всех положить ради того, чтобы попиариться. А ему вторит его окружение, проводя спецоперации непонятного масштаба и непонятно – зачем», – заключил Балашов.

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