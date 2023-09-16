Макаревич дает советы Украине, как победить Россию

Елена Острякова.  
16.09.2023 14:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2156
 
Госизмена, Дзен, Культура, Россия, Украина


Популярный в 20-м веке рок-певец Андрей Макаревич «очень надеется», что Украина вернет себе все свои земли.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Влобушкинъ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Популярный в 20-м веке рок-певец Андрей Макаревич «очень надеется», что Украина вернет себе все...

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«Это условие, а не шаг, навстречу к примирению. У тебя отобрали полквартиры, а потом пришли и сказали: давай дружить, а то хуже будет. Это шаг навстречу примирению или что? А ты скажешь: ты мне верни, что отнял, а потом посмотрим, будем мы с тобой дружить или лучше от тебя держаться подальше», – сказал Макаревич.

Он надеется, что Киев не пойдет на мирные переговоры.

«Я думаю, что Украина не согласится. Я надеюсь, что так они не остановятся. Они вернут», – сказал Макаревич.

Сам он постоянно участвует в музыкальных марафонах в поддержку Украины и выступает бесплатно

«Кто-то помогает восстанавливать дома простых мирных людей, которые разбомбили. И я помогал. Потому что это нормально. Кто-то помогает армии. Это другие люди», – сказал Макаревич.

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