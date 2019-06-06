Марков объяснил, о чём говорят головокружительные проценты Зеленского на Юго-Востоке

06.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Как только у регионов Украины, которые в ходе всего периода «незалежности» были солидарны с Крымом и Донбассом, появится возможность референдума, они проголосуют за воссоединение с Россией.

Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У вас есть какие-то сомнения, что люди в Харькове, если они голосуют на свободном референдуме, что они в огромном большинстве проголосуют за воссоединение с Крымом? Напрасно.

Смотрите данные – я вам скажу, какие посмотреть. Очень просто – посмотрите голосование за последние 25 лет, даже за последние 15 лет посмотрите – регионы Украины. И увидите, что Крым, Харьков, Одесса, Николаев, Донецк и Луганск всегда голосовали одинаково», – заявил Марков.

«Они сейчас проголосовали за Зеленского», – съязвила радиоведущая.

«Послушайте, они голосовали за Зеленского, потому что у них не было возможности проголосовать на референдуме за воссоединение с Россией. Как только будет такая возможность – они проголосуют за это, поверьте», – заверил эксперт.