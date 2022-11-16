Марков рассказал, когда Запад прибежит под Кремль с «Минском-3»

16.11.2022  18:57 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Освобождение крупных украинских городов вроде Николаева, Запорожья или Днепропетровска – моментально вызовет у западных лидеров неодолимую тягу к «Минску-3».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение крупных украинских городов вроде Николаева, Запорожья или Днепропетровска – моментально вызовет у западных...

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По мнению Маркова, как только российская армия нанесет разгромное поражение ВСУ – подобное тому, что произошло в 2014-15 годах в Иловайске и Дебальцево накануне подписания «Минских договоренностей» – под Кремлём тут же выстроится очередь из переговорщиков.

«Если посмотреть, когда возник «Минск-1», «Минск-2»? После краха Вооруженных сил Украины под Иловайском – «Минск-1», после краха Вооруженных сил Украины под Дебальцево – «Минск-2». Поэтому есть цепочка городов, днепровских, прежде всего, – это Николаев, Херсон, Днепр, Запорожье, ну и Харьков, Одесса – два крупных мегаполиса, эта шестерка городов. Как только один из этих городов будет взят армией России, сразу на Западе начнутся разговоры о необходимости переговоров.

Два города будет взято армией России – сразу, немедленно начнутся переговоры. Если три из этих городов будут взяты армией России, – у ворот Кремля будет стоять очередь из Макрона, Шольца, других лидеров», – заключил Марков.

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