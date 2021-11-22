Матеуш Пискорский: «Польша – инструмент с кучей комплексов неполноценности»

Поляки испытывают псевдоимперские амбиции, которые подпитываются Великобританией и Соединенными Штатами.

Об этом «Комсомольской правде» заявил польский политический обозреватель и автор «ПолитНавигатора» Матеуш Пискорский, отсидевший три года в тюрьме по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой.

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«Меня больше не обвиняют в шпионаже. Ведь что такое шпионаж? Передача информации во вред интересам государства. Это надо доказать. Поэтому меня обвиняют в фомировании общественного мнения в пользу интересов России и Китая», – сказал Пискорский.

«Мне предъявили обвинение, что я преподавал как политолог в китайских вузах, связанных с китайской Компартией», – уточнил собеседник издания.

В свою очередь журналистка издания Дарья Асламова заметила, что все китайские вузы связаны с Компартией, и в них регулярно приглашают иностранных преподавателей.

«Ты думаешь, это можно объяснить в польском суде? Я отсидел три года! Меня выпустили под залог в 50 тысяч евро. Без приговора. Никто не хочет принимать на себя такое решение. Но я не могу уехать из страны. Пять с половиной лет я вишу на ниточке. Мой сын родился в Москве (моя жена – русская), когда я был за решеткой. Слава богу, у них нет польского гражданства. Я не хочу, чтобы с ними сделали то, что сделали со мной», – подчеркнул эксперт.

Он говорит, что вышел из тюрьмы «человеком без прав и уже уставшим от этой страны».

«Польша – всего лишь инструмент, страна с кучей комплексов неполноценности, с множеством псевдоимперских амбиций, подпитанных из США и Великобритании. Поляки сейчас активно строят стену между Белоруссией и Польшей, но информационная стена стоит давно. Они еще мнят себя лучшими специалистами по советскому пространству, а на самом деле вообще ничего о нем не знают. Теперь придумали новую доктрину: против Польши ведется гибридная война Россией и Белоруссией. Так Польша создает синдром осажденной крепости», – резюмировал Пискорский.