«Медовый месяц» закончен: Зеленский начал терять рейтинг

12.06.2019, Киев, Максим Карпенко

«Медовый месяц» для населения Украины и нового президента Владимира Зеленского уже закончился – партия главы государства «Слуга народа» уже начинает терять поддержку.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, рейтинг Зеленского и его партии будет падать все больше, одна из причин – антироссийская риторика, которую решила взять на вооружение команда нового президента.

Погребинский привел в пример недавнее заявление пресс-секретарши Зеленского Юлии Мендель, которая потребовала от силовиков дать оценку визиту экс-министра энергетики Украины Юрия Бойко в Санкт-Петербург, где тот встречался с руководством «Газпрома» и получил от российской монополии подтверждение готовности предоставить скидки в случае урегулирования кризиса.

«Чем больше нападок будет на лидеров платформы «За життя», тем больше сторонников Зеленского, которые голосовали за него на президентских выборах, скажут, что не надо за него голосовать, а надо голосовать за того, кто ездит в Москву и что-то решает в наших интересах. Поэтому вперед, команда Зеленского, критикуйте», – сказал политолог.

Погребинский пояснил, что Зеленский именно потому и лоббирует скорейшее проведение досрочных перевыборов Верховной Рады, поскольку, в противном случае, осенью «Слуга народа» утратит минимум треть голосов.

«Конечно, выгодно Зеленскому и «Слуге народа». Просто нет шансов получить такой высокий процент, если бы выборы были позднее, осенью. Я думаю, что минимум треть этого рейтинга они бы потеряли.

Более того, мне известны исследования, которые будут опубликованы позднее, что уже начался процесс уменьшения рейтинга партии «Слуга народа». Так сказать, медовый месяц для этой партии уже закончился. На протяжении последних дней они понемногу теряют поддержку в мониторинговых опросах», – заявил Погребинский.