Медведев: У нас больше свободы, чем в США

01.06.2021, Москва, Олег Кравцов

На Западе правоохранительные органы жестко пресекают незаконные акции, но но Россию почему-то за это критикуют.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Коммерсанту» заявил экс-премьер и бывший президент РФ, председатель правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о протестах и законах об иноагентах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он говорит, что если протест осуществляется в законной форме, то его можно лишь приветствовать, но если такого рода акции становятся противоправными, то будет следовать ответная реакция властей.

«Это совершенно нормально, и здесь никаких иллюзий ни у кого не должно быть. Ни у нас, ни у тех, кто, допустим, хотел бы таким образом свою позицию проявить, ни тем более у покровителей таких людей в других странах. У них протестные акции должны сообразовываться с конституцией, с законами, а если они нарушаются, то применяются полицейские силы. А у нас, значит, можно творить все, что угодно? Нет, такого не будет, и такой же позиции я придерживался и в 2012 году», – сказал Медведев.

Также он обратил внимание, что законы о СМИ-иноагентах не российское изобретение.

«Речь идет о ситуации, когда то или иное средство массовой информации получает финансирование из-за границы. У нас, кстати, в этом смысле еще достаточно либеральное законодательство, потому что в ряде случаев в Соединенных Штатах Америки, в некоторых европейских странах это ведет сразу к запрету деятельности такого рода организации. У нас этого нет: появляется только маркировка о том, что это СМИ действует в качестве иностранного агента.

То есть, по сути, получает деньги из-за границы. Но согласитесь, что это справедливо. Как минимум те, кто пользуется таким источником информации, должны об этом знать и либо доверять этому источнику информации, либо меньше доверять. Это уже дело конкретного человека», – отметил председатель «Единой России».