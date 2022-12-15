«Мелитополь будет отсечен от снабжения из России» – Свитан о подрыве моста
Подрыв Мелитопольского моста – это только начало действий ВСУ по отсеканию Мелитополя и войск РФ от снабжения.
Об этом в эфире телеканала 24 заявил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что отработали по Мелитопольскому мосту – это мост между Константиновкой и Мелитополем. Есть дорога, идущая Ростов-Мариуполь-Бердянск-Мелитополь, так вот перед Мелитополем есть населенный пункт Константиновка. Между Константиновкой и Мелитополем проходит речка, через нее мост. Он был уничтожен нашими силами спецоперации, зашли туда уничтожили, выполнили задачу.
Также были уничтожены мосты в течение последних нескольких месяцев под Токмаком еще около 5-7 мостов таким же самым методом уничтожены. Подрыв в районе креплений, складывание пролетов, то есть уничтожение самого моста», – рассказал Свитан.
Он подчеркнул, что мост имеет стратегическое значение отрезания Мелитополя от снабжения из России.
«Мост имеет стратегическое значение, в каком смысле. Это как раз мост, который заходит со стороны Бердянска в Мелитополь. Перед ним есть определенная развязка – это объездная дорога, которая уходит в сторону Крыма. По ней также могут двигаться воинские грузы, но это увеличивает логистическую цепочку больше часа, двух часов. Это мы только в начале действий по отсеканию Мелитополя от снабжения из России», – рассуждал украинский летчик.
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