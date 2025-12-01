Меньше полугода понадобится ВС РФ, чтобы дойти до Запорожья – полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как российская армия освободит Гуляйполе, она двинется на Запорожье, до которого нет крупных населенных пунктов, за которые можно было бы зацепиться. Это приведет к стратегическому провалу и необходимости эвакуации города.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, займет это не более пяти месяцев.

«Это называется стратегия операции качелей. В чем опасность данного запорожского направления? В случае потери контроля над Гуляйполем, укрепрайоном гуляйпольским, впереди, до Запорожья, там ничего нет, там невозможно будет закрепиться до Запорожья. А с учетом того, если боевые действия будут просиходить таким медленным темпом, как в стратегии на истощение, то через пять месяцев противник дойдет до Запорожья. Это приведет к стратегическим уже последствиям российско-украинской войны…», – отметил он.