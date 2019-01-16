«Меня вышвырнули как тряпку»: Украинские пограничники забрали депортированную журналистку Бойко

16.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Украинские пограничники забрали с нейтральной территории депортированную сегодня из РФ за нарушение миграционного законодательства львовскую журналистку Елену Бойко, которая пыталась прорваться обратно в Россию, требуя принять заявление о политическом убежище.

Об этом сообщил в своем блоге политолог Руслан Осташко, защищавший Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские пограничники пришли за Еленой Бойко на нейтральную территорию и забрали её», – сообщил Осташко.

Бойко по телефону успела рассказать Осташко о том, что делала на нейтральной территории после того, как российские пограничники «взяли за шкирку и выкинули за шлагбаум».

Бойко утверждает, что на нейтральной полосе успела написать заявление на имя министра МВД о предоставлении политического убежища. Однако российские пограничники в ответ заявили, что политическое убежище не может быть предоставлено лицам, в отношении которых есть судебное решение о запрете на въезд в РФ.

«Это огромный удар по имиджу России. Фраза – «Россия своих не бросает». Нет, она их просто выплевывает. Прожевывает и выплевывает в руки СБУ. Этот случай откроет ворота – подобные судебные решения будут происходить регулярно», – сказала Бойко.

Она обратила внимание, что депортация произошла после того, как руководство России заявило о необходимости упрощения легализации беженцев с Украины в РФ.

«За меня встали и журналисты, и политики, и депутаты Госдумы, и при том при всем меня вышвырнули как грязную использованную тряпку… К сожалению – президент говорит одно, а люди, которым он поручил выполнять свои задачи, – они их не просто не выполняют, а саботируют, извращают, они уничтожают имидж России», – сказала Бойко.