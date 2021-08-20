Меркель в Москве: Дорогой Владимир, нам есть о чем поговорить
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она начала свой визит к возложению цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Таким образом канцлер отметила скорбную дату – 80-летие нападения гитлеровской Германии на СССР.
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Путин традиционно вручил гостье букет цветов. Он отметил усилия Меркель на международной арене и важность отношений с Германией для России. Меркель произнесла более неформальную речь, в которой она обращалась к российскому лидеру на ты.
«Дорогой Владимир! Да это мой прощальный визит. Я этому очень рада. Но как правильно было сказано не только прощальный, ну и рабочий визит. У нас есть, о чем поговорить», – сказал канцлер.
Примечательно, что когда Путин поизносил приветственное слово, Меркель кто-то позвонил на мобильный, но она сбросила вызов.
Спасибо!
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