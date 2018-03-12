12.03.2018, Донецк, Александр Гусар

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Международный уголовный суд принял к рассмотрению дела о преступлениях ВСУ

Общественная комиссия по фиксации преступлений украинской власти в Донбассе преобразована в общественную организацию «Справедливая защита».

О работе новой структуры, её целях и задачах сегодня на брифинге в Донецке рассказал член этой комиссии Иван Копыл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общественная комиссия продолжает работу по фиксации преступлений украинской власти в Донбассе. Но с февраля этого года специалисты нашей комиссии зарегистрировали общественную организацию «Справедливая защита». Уже в рамках общественной организации мы продолжаем фиксировать преступления, оформлять документы, проводить информационную работу в обществе, призывая все международные инстанции расследовать военные преступления и наказывать виновных. Полученные данные мы оформляем и направляем в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека», – сообщил Копыл.

Так же он добавил, что в феврале этого года в Международный уголовный суд были направлены материалы по 54 пострадавшим, среди которых два погибших и один раненный – несовершеннолетние, а 26 погибших и 25 раненых – взрослые.

«Всего в МУС по погибшим и раненым взрослым подано 495 материалов, 144 материала по несовершеннолетним и 41 эпизод по пыткам и незаконным задержаниям. Итого с декабря 2016 по февраль 2018 подано материалов в МУС по 68 пострадавшим. Подтверждено канцелярией Международного уголовного суда принятие материалов по 332 пострадавшим. Что касается Европейского суда по правам человека, то в феврале 2018 года подготовлены и направлены в эту инстанцию жалобы от 56 жителей ДНР, пострадавшим в результате преступных действий украинской власти», — проинформировал Копыл.