13.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Выборы, Россия, Скандал, Украина

МИД РФ потребовал от Украины обеспечить безопасное проведение выборов


МИД РФ озабочен намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам президента России.

Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на его официальном сайте.

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«Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России», – говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что угрозы радикалов – «прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка».

«На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств. Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций», – отмечается в заявлении.

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