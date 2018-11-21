МИД России официально предупредил Украину о непризнании границы

21.11.2018, Москва, Михаил Рябов

МИД России выступил с официальным заявлением, в котором предупредил Украину о непризнании границы, которую Киев грозится установить в Азовском море в одностороннем порядке, разорвав действующий договор с Москвой об общем пользовании акваторией.

«Российская Федерация серьезно обеспокоена в связи с продолжающимися попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море. Очередное нагнетание напряженности между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности.

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Россия сожалеет, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны-члены Европейского союза.

Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе. С момента воссоединения Республики Крым и г.Севастополя с Россией, эти территории составляют неотъемлемую часть Российской Федерации, которая в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову. Проводимые там мероприятия соответствуют международному праву, направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России.

Азовское море – внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов.

Осуществляемые Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны. Увеличение их числа с апреля 2018 г. вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, а не желанием оказать политическое либо экономическое давление на Украину, как это пытаются представить в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе.

Действия российских пограничников не носят дискриминационного характера. 48% судов (720 из 1492), осмотренных в апреле-октябре 2018 г., проследовали в российские порты или из них. Вопреки заявлениям Украины, суда под российским флагом также инспектируются.

Подавляющее число проверок (93%) осуществляется в местах якорных стоянок на входе в Керченский пролив со стороны Черного или Азовского морей в момент формирования караванов для проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу (КЕК). При этом сами осмотры, как правило, не превышают трех часов. Временные потери часто связаны с особым порядком плавания по КЕК, обусловленным его специфическими габаритами, сложными гидрометеорологическими и навигационными условиями. В самом Азовском море суда останавливаются для осмотра относительно редко и только при наличии веских оснований.

Вопреки заявлениям Киева и Брюсселя, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. Дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста.

Действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию Азовского моря.

Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает.

Российская Федерация предупреждает, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия», – заявляют в МИД РФ.