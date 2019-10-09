МИД Украины не увидел в формуле Штайнмайера никакой автономии для Донбасса

09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Политический директор МИД Украины Алексей Макеев во время выступления на круглом стиле рассказал о том, что формула Штайнмайера является лишь частью вопроса по регулированию ситуации на Донбассе и “красные линии”, украинская власть не пересечет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в своих аккаунтах в Twitter и Facebook.

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“Формула Штайнмайера не существует в природе оторванной от всего остального, из формулы Штайнмайера не начинаются переговоры, все о чем говорит формула Штайнмайера — это о том, как может вступить в силу закон об особенностях местного самоуправления. Подчеркиваю, никакой автономии там нет, только местное самоуправление”, — сообщил Макеев.

Он отметил, что выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей должны быть демократическими и соответствовать стандартам ОБСЕ.

“Такие выборы будут признаны демократическими только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ увидят, что на избирательных участках нет „урков“ с автоматами, рядом с избирательном участке нет танков, любой гражданин Украины, который находится на этой территории может прийти и проголосовать, в том числе 1,5 млн ВПЛ, что украинские СМИ будут освещать этот процесс, украинский ЦИК проводить эти выборы, и любой гражданин Украины сможет баллотироваться на этих выборах и любая украинская политическая партия может выдвигать свои кандидатуры на этих выборах”, — отметил Макеев.

Таким образом, продолжает Макеев, требование дипломатов в РФ, которую поддерживают украинские партнеры по нормандскому формату— это вывести вооруженные силы и дать возможность Украине восстановить суверенитет над сегодня неподконтрольной территорией.

“Речь идет о местных выборах. Никаких президентов, никаких автономий, никто выбирать там не позволит, потому что Украина является унитарным государством”, — уточнил Макеев.