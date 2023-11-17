«Military Крым»: Украинский солдат погибает на фронте в среднем через 4 дня

В начале спецоперации соотношение личного состава на некоторых участках фронта составляло 8 к 1 в пользу ВСУ, что не позволило удержать линию соприкосновения и вынудило к отступлению. В настоящий момент соотношение составляет 1:1, и качество личного состава дает ВС РФ значительный перевес.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только профан может думать, что всё идёт по заранее распланированному и намеченному плану. Такого не может быть никогда, к сожалению, и в нашем случае мы видим то же самое. На начальном этапе спецоперации не получилось малыми силами добиться результата. Зомбированный народ за 8-9 лет на Украине, совершенно другая была обстановка по отношению к 2014-15 году. Потом проведена была мощная мобилизация Украины, и на момент наших отступлений от Харькова и далее, на отдельных участках преимущество противника в живой силе достигало 8:1. Ну, по боевым уставам только в Китае полагалось 10:1. В Советском Союзе- 4:1, в США – 6:1 для наступления. То есть, они восемь человек против одного бросили, добились успеха. Теперь, после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации и дополнительного числа контрактников, сейчас практически ситуация на фронтах по личному составу 1:1, то есть, по живой силе выровнялись. Про техническое превосходство и не говорю, оно было, есть и будет у российской армии», – заверил эксперт.

По его словам, на начальном этапе спецоперации какое-то преимущество в обстрелянности личного состава было даже на стороне противника.

«Потому что в результате восьмилетней войны против ДНР и ЛНР люди обстреливались на фронтах, уходили в запас и так далее. А у нас последние боевые действия велись фактически 20 лет назад. То есть, опытных контрактников практически не осталось. Понятно, люди обучены. Но одно дело обучаться, другое дело – иметь боевой опыт на передовой. Мы тоже можем сейчас рассуждать много, как говорится. Но я, например, всегда говорю, что до тех пор, пока человек на самой передовой не побыл, он не может точностью судить о том, что происходит на линии фронта. Можно догадываться, можно думать, можно смотреть. Но это ощутить это просто невозможно. Теперь качественное преимущество на стороне российских войск. Потому что видите, сколько выбито личного состава ВСУ? Причём выбиты именно те, которые сражались за неправедные идеи против Донецкой народной Республики, Луганской народной Республики. Их осталось мало. И люди, которых хватают, призывают уже в военкомате, их готовят три-четыре дня. Считается, что три недели, но реально 3-4 дня. Всё остальное, что называется, нахождение в казарме. И по качеству личного состава сейчас достаточно ощутимое превосходство у Вооружённых Сил Российской Федерации. В том числе, за счет тех людей, которые не по контракту служат, а которые мобилизованы, прошли подготовку, обстреляны, и уже несколько месяцев на линии фронта», – указал Колдин.

«Мало того, любые потери, это, конечно плохо. Но потери наши кратно меньше потерь украинских войск. То есть, у нас сохраняется обстрелянный личный состав, а у них он постоянно выбивается. По западной статистике в среднем украинский солдат живёт 4 дня на фронте. То есть не более полутора месяцев вообще, это на передовой. Их личный состав меняется и меняется в худшую сторону», – добавил он.

При всем при этом беречь личный состав ВСУ киевский режим не собирается. Только в селе Крынки, захватом которого хвалится укропропаганда, ежедневно гибнут десятки солдат.

«Не надо заканчивать Академию генерального штаба, чтобы посмотреть, каково может быть дальнейшее развитие этой операции. Её просто нереально развить, потому что, обстреливая с более высокого берега есть возможность закрепиться на более низком берегу, но развивать наступление дальше – это проблематично», – подчеркнул эксперт.

Он уверен, что подобные атаки нужны для информационной составляющей военных действий. Причем уже для внутреннего потребителя.

«На Западе в общем-то те люди, которые разбираются в военном деле, они и так всё понимают. Для масс-медиа на Западе Украина уже не так интересна. А вот внутренняя аудитория украинская – это особенно важный момент. Они же до сих пор на полном серьёзе верят, что они рано или поздно победят. Правда, всё меньше и меньше становится этих людей. Но, тем не менее, у них ещё поддерживается такое мнение атаками беспилотников, захватом половины села, которые потом, опять-таки, теряются. Но о том, что теряется, не говорят. Знаете, как – достаточно запустить информацию, потом можно опровергнуть. Но опровержение, как правило, никто не читает».