Милов снова ответит за свои слова перед Пригожиным

17.06.2021, Москва, Иван Добровольский

Сегодня, 17 июня, в Черемушкинском районном суде Москвы состоялось очередное заседание по исковому заявлению российского бизнесмена Евгения Пригожина к Владимиру Милову. Команда юристов предпринимателя намеревалась привлечь соратника Навального к ответственности за оскорбление чести и достоинства своего клиента, и ей это удалось. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Поводом для иска стали клеветнические сведения о Пригожине, распространяемые Миловым. Изучив позиции сторон, суд встал на сторону бизнесмена и обязал соратника Алексея Навального в течение 10 суток удалить материалы из Сети. Если же он этого не сделает в установленный срок, то за каждый день просрочки будет начисляться неустойка в тысячу рублей.

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Более того, судебный орган обязал ответчика выплатить Пригожину 60 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Стоит отметить, что ранее бизнесмен уже выигрывал у Милова суд по аналогичному делу.