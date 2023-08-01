Минспорта РФ обещает не переступить «красную черту» ради Олимпиады

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Российские спортсмены, участвующие в командных турнирах, не смогут поехать на Олимпийские игры в следующем году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

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«Объективно в части видов спорта россияне уже не смогут принять участие в олимпийской программе. Прежде всего речь о командных видах. А по другой части видов спорта мы видим, что международные федерации допускают россиян до участия в международных состязаниях, которые являются квалификационными или отборочными», – сказал Матыцин в интервью «Известиям».

Он говорит, что здесь важна позиция МОК, который пока не определился, а окончательное решение «все откладывается и откладывается».

«Буквально на днях состоялась церемония приглашения национальных олимпийских комитетов, среди которых не было НОК Российской Федерации и Белоруссии. Но пока остается такая возможность — в нейтральном статусе. Наверное, МОК не изменит свое отношение к статусу россиян на Олимпийских играх. Но мы тоже будем очень внимательно смотреть, какие это будут рекомендации, как они будут ограничивать права наших спортсменов по принадлежности к России, к российской символике, по высказыванию в публичной сфере мнения о государственной политике. Олимпийские игры — это, конечно, большой праздник, мечта всех спортсменов, но мы понимаем, что гражданская позиция тоже очень важна», – заявил министр..

По его словам, диалог с МОК проводит Олимпийский комитет России (ОКР).

«Пытаются мои коллеги из ОКР выработать конструктивные решения. Но, как мы неоднократно заявляли, есть красная черта, через которую мы не можем переступить. Хотя надеемся, что руководители МОК и международных федераций осознают, что Россия — это мощный и многолетний партнер. И без него развитие всего международного спорта будет затруднительно», – надеется собеседник издания.

В свою очередь газета поинтересовалась, что подразумевается под красной чертой.

«Красная черта — это те декларации, которые предлагали некоторые федерации, обозначающие позицию спортсменов как несогласие с политикой правительства, президента. Декларации, осуждающие СВО. Конечно, эту красную черту российский спорт ни в коем случае не перейдет», – пообещал министр.

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, будут ли допустимыми такие условия, как выступление без флага и гимна.

«Я не сторонник гадать. Давайте посмотрим, каким будет финальное мнение Международного олимпийского комитета. Тогда будем давать оценки и уже соответствующим образом отвечать на это», – сказал Матыцин.