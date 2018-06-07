07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

252 просмотров

Минздрав Польши вступился за украинских медсестер

В Польше не было ни одного случая смерти пациента в больнице из-за ошибки медицинского персонала из Украины. Таким образом Министерство здравоохранения Польши опровергло слова влиятельного политика, вице-маршалка Сейма от радикального движения Kukiz’15 Станислава Тишки, который недавно в эфире польского телеканала tvn24 заявил, что в польских больницах умирает больше людей из-за трудоустройства менее квалифицированных медицинских работников из Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщило польское издание Oko.press.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Министерство здравоохранения Польши не знает ни одного случая смерти пациента, который произошел из-за медицинской ошибки медсестры из Украины или отсутствия у нее профессионализма», — говорится в сообщении Минздрава Польши.

На прошлой неделе посольство Украины в Польше выдвинуло требование к вице-маршалку Тишке, чтобы он извинился за «позорную и неприемлемую клевету» на украинских граждан, которая не имеет ничего общего с действительностью, а является вопиющим примером ксенофобии.

Тишка пока никоим образом не отреагировал на это и не извинился в публичном пространстве за свои слова.

Как подчеркивает Oko.press, слова вице-маршалка Сейма не имеют ничего общего с правдой также и потому, что в Польше работает очень мало медсестер из Украины, поскольку чрезвычайно процедуры подтверждения дипломов и медицинской квалификации в РП очень сложны. По состоянию на начало 2018 года по всей Польше работало лишь 82 медсестры и 8 санитарок из Украины.

В то же время в Польше сейчас сложилась очень критичная ситуация с количеством медсестер в больницах. В стране сейчас ощущается острая нехватка медсестер, которые массово выехали на работу на Запад.

До 2022 года в Польше выйдут на пенсию еще около 40 тыс. медсестер, и проблема усугубится еще больше. В правительстве Польши уже звучат мнения о необходимости упрощения требований к медицинских работников из-за пределов ЕС, которые могли бы приехать на работу в Польшу. Недавно упростить требования для медработников из Украины пообещала Чехия.