«Мира не достигнем, зато в ООН поскандалим» – Чаплыга о саммите в Швейцарии

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«Мирная» конференция в Швейцарии не установит мир, но даст украинским дипломатам ещё один повод устраивать русофобские скандалы в ООН.

Об этом в эфире видеоблога бежавшей из Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил тоже эмигрировавший политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни у кого нет таких ожиданий, что на конференции в Швейцарии будет принято нечто, что установит мир. Есть ожидания того, что там будет выработана общая позиция о том, как достигать мира, на каких реперных точках. То есть, что является приемлемым для мира», – сказал Чаплыга.

«Дальше это можно вынести на СБ ООН. Если Россия заблокирует, значит, можно вынести на Генеральную ассамблею ООН. С таким представительством, 80 стран, можно выходить на генеральную ассамблею… и получить большинство. Мне скажут, что это бумажки ни о чём. Но из таких бумажек ни о чём выстилается дорога. Можно по чуть-чуть это дело делать», – рассуждал он.