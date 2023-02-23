«Мирный план» Зеленского: в ООН Украину объявили «разменной монетой»

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Генассамблея ООН разделилась в оценке конфликта на Украине – на состоявшемся накануне заседании организации была выдвинута резолюция, которую подготовили США, Украина и ряд других западных стран.

Документ основан на так называемом «мирном плане» президента Владимира Зеленского, суть которого сводится к требованию капитуляции России и выводу всех ее войск с теперь уже российских территорий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель Генассамблеи Чаба Кереши, открывая заседание, обратился на русском языке к России, предлагая завершить конфликт, умолчав при этом о роли киевского режима в его продолжении.

«Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации, – сказал он. – Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание. Пусть эта годовщина и страдания миллионов людей на наших глазах за последний год послужат напоминанием всем нам в этом зале о том, что военные решения не положат конец этой войне».

В противовес западной резолюции свои поправки в ее текст предложила Белоруссия. По словам постпреда республики в ООН Валентина Рыбакова, она должна учитывать реальные причины начала конфликта, а не то, как это подает Запад.

«Цель этих поправок – исправление неточностей в тексте проекта резолюции. Об истинных причинах конфликта мы говорили неоднократно. Здесь, почему-то, никто об этом не упоминает, истоках конфликта и о самом конфликте, а также включение в текст важных формулировок, которые позволят обеспечить соответствие содержания резолюции ее названию и позволят послать мощный сигнал о реальной заинтересованности международного сообщества скорейшему мирному завершению конфликта на Украине», – отметил Рыбаков.

Российский же постпред Василий Небензя напомнил, что РФ до последнего пыталась предотвратить конфликт, предлагая Западу свое видение международной безопасности, которое бы учитывало интересы России.

«Запад, ранее читавший нам убаюкивающие сказки о некоем партнерстве и сотрудничестве, сегодня в полной мере обнажил свой истинный лик. Отброшены любые приличия, поставлена цель – вооружая Украину, нанести нашей стране стратегическое поражение, расчленить и уничтожить ее. Подобная схема в открытую обсуждается в ряде восточноевропейских столиц, в Европарламенте. Соответствующие лозунги продвигают действующие европейские и американские политики. Ради этой цели на Западе закрывали и закрывают глаза на возрождение на Украине неонацизма и героизацию нацистских преступников… Украина во всей этой схеме – не более, чем разменная монета. А раз так, то поиск решения всей этой ситуации, грозящей самыми негативными последствиями для всего человечества в случае прямого столкновения России и НАТО, нужно уже вести не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом. Прежде всего, Вашингтоном, который стоит за киевским режимом. Мы к поиску серьезного и долгосрочного решения этого кризиса готовы и неоднократно об этом говорили. Наши оппоненты пока еще не оправились от тщетных иллюзий возможности нанести поражение ядерной державе, поэтому и устранять причины, вынудившие нас начать СВО год назад, нам приходится военным путем», – объяснил Небензя.

Западные представители в унисон с постпредом США Линдой Томас-Гринфилд в очередной раз обвинили Россию в «неспровоцированной агрессии», а сама американский дипломат призвала не поддерживать поправки, предложенные Белоруссией:

«У нас есть возможность проголосовать за мир, за Устав ООН в очередной раз. Устав ООН, который отстаивает суверенитет и территориальную целостность. Устав, который отстаивает неотъемлемое право на самооборону, Устав ООН, который призван сохранять международный мир и безопасность, положить конец бедствиям войны. Коллеги, я призываю вас голосовать против любых враждебных поправок, которые призваны подорвать Устав ООН и игнорировать правду, которая скрывается за этой войной. Я призываю вас вместо этого голосовать за резолюцию в том виде, в котором она представлена, для того, чтобы поощрять дипломатию и диалог», – заявила американка.

Словно подтверждая слова Небензи о попытках разрушить Россию, выступил министр иностранных дел Эстонии Урманс Рейнсал, потребовавший отправить все руководство РФ вместе с военными под трибунал.

«Россия должна быть привлечена к ответственности за все злодеяния, которые были совершены. В том числе за агрессию. Мы должны создать международный специальный трибунал для того, чтобы политическое и военное руководство России было привлечено к ответственности», – потребовал Рейнсал.

А представитель Сирии – государства, которое уже сполна прочувствовало разрушительную силу западной «дипломатии», Бассам Саббаг обвинил США и их сателлитов в попытке устроить «кровавую баню» на европейском континенте.

«Пошел поток разных видов вооружений в Украину. Это и артиллерийские орудия, и танки, и БМП/БТР – всевозможные виды вооружения, которые нацелены только на то, чтобы затянуть конфликт. Пытались таким образом обеспечить стратегическое поражение Российской Федерации. Но парадокс в том, что это те же страны, которые угрожают, запугивают другие страны, не дают этим странам встать на сторону Российской Федерации и на сторону желания Российской Федерации обеспечить законную безопасность. Такая безответственная политика очевидно показывает, что подобного рода страны хотят устроить кровавую баню на европейском континенте, что будет иметь катастрофические последствия», – предупредил представитель Сирии.