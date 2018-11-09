Младший дружок Ляшко покатил бочку на «кацапов», царей и Сталина

09.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Российские цари, при которых были основаны города на нынешней территории юго-востока Украины, а также советский вождь Иосиф Сталин, при котором к УССР была присоединена Галичина, были ненавистниками украинского языка и украинской культуры.

Об этом во время заседания Верховной Рады заявил депутат Украины от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрей Лозовой (на днях он попался на сбыте фальшивых купюр), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Московский царь Алексей, Петр I, Анна Иоанновна, Екатерина II, Ленин, Сталин, Постушевы, Хатаевичи, Кагановичи…Они ненавидели украинский язык так же, как сегодня кремлевская вертикаль ненавидит нас. Их цель – забрать у нас одну из самых дорогих вещей – наш язык, нашу самоидентификацию.

Вспомните Андрусовское соглашение, вспомните Люблинскую унию. В 1918 году здесь в Киеве, когда пришли большевики, они расстреляли 5000 человек, 5000 наших соотечественников, вдумайтесь, только за то, что они разговаривали на украинском языке и носили национальную одежду или у них дома висел портрет главного радикала украинского народа – Тараса Григорьевича Шевченко», – сказал Лозовой.

«И кроме политического запрета, кроме запрета в делопроизводстве, Москва делала все, чтобы лишить нас права обращаться к Господу на своём языке, молиться на языке наших предков. Различными манипуляциями, якобы каноничностью, московская Церковь нам приписывает, что мы, украинцы, обращаться к Богу на своем языке не имеем право. Это все «бред сивой кобылы», как вы, неуважаемые кацапы, говорите. Потому что и Вселенская Патриархия, и другие поместные Церкви молятся на том языке, на котором понимает общество той или иной Церкви», – заявил он, в очередной раз соврав, т.к. на церковнославянском молятся не только в России, но и, например, в Сербии и Болгарии.