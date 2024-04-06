Многомиллиардное дело Чубайса и подельников достойно наименования «Роснано-гейт»

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Следственный департамент МВД предъявил на этой неделе обвинения по делу о хищении из «Роснано» ₽1,676 млрд. Следствие считает, что деньги похитили бывшие топ-менеджеры корпорации, соратники Анатолия Чубайса – Олег Киселёв и Олег Дьяченко с сообщниками: директором «Роснано» Ириной Раппопорт и предправления АКБ «Пересвет» Александром Швецом.

Всем четверым предъявлены обвинения в растрате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако в России сейчас находится только Дьяченко. Он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и помещен под домашний арест. Остальные обвиняемые скрываются за рубежом. Следствие уже инициировало процедуру их объявления в международный розыск и экстрадиции. Организатором преступления названо «неустановленное лицо из числа руководителей «Роснано».

Согласно материалам дела, для вывода средств из «Роснано» в 2012 г. был учрежден кипрский фонд «Nanoenergo Fund Limited» (50%:«Роснано», 50%: банк «Пересвет). Фонд накачали деньгами, перечислили их в «Пересвет» и выводили по фиктивным договорам займов до 2015 года.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн напоминает в своем тг-канале, что это не первое уголовное дело о воровстве в «Роснано». Осенью 2023 года за растрату ₽424 млн. был заочно приговорен руководитель ООО «НТфарма» (входит в структуру «Роснано») Валерий Главацкий. В суде находится и дело директора управляющей компании «Роснано» Наиля Губаева: он обвиняется в хищении ₽180 млн.

«Надеюсь, перечень подобных дел будет только нарастать, ведь единственной нанотехнологией, успешно примененной командой Чубайса, оказалось макроворовство», – пишет Хинштейн.

Однако другие комментаторы настроены вовсе не так уж благодушно.

«Никто и не догадывался и не подозревал, что топ-менеджеры “Роснано” украли миллиарды рублей. Так же, как пока никто не догадывается о том, сколько украл сам Чубайс, который, как и его подельники, также сбежал за границу. Лет через несколько внезапно обнаружат, что и Чубайс тоже воровал», – иронично прогнозирует военный эксперт Борис Рожин.

«Удивительное дело. Чубайс ушел из Роснано в 2020 году. Уехал из России – после начала войны. И только через 4 года в «Роснано» обнаружены “масштабные хищения”. Очень эффективная работа. Главное – быстрая. Тяжка изжога от деятельности Анатолия Борисовича Чубайса уважаемого», – возмущается публицист Сергей Мардан.

Как пишет тг-канал «Незыгарь», необходимость внезапного расследования обусловлена тем, что в «Роснано» «зависли» около 69 млрд руб банковских долгов, которые по предварительной версии были через различные каналы выведены в 2019-2020 в офшоры с помощью мошеннических схем и «использованы по своему усмотрению» Чубайсом и рядом других лиц. На тот момент «Роснано» уже находилось на грани банкротства.

«В этих условиях Чубайс провел беспрецедентную комбинацию. Он получил госгарантии на банковские кредиты под 30% годовых, а затем учел заемные средства в «добавочном капитале» компании. Это позволило Роснано функционировать еще год, нарастив долг на 110 млрд руб. При всей своей влиятельности, глава «Роснано» не смог бы в одиночку осуществить эти действия. Это, возможно, было сделать, вероятно, только с санкции Набиуллиной», – пишет «Незыгарь».

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов якобы предоставил «Роснано» более 400 млрд руб госсредств в разной форме.

Политолог Максим Жаров считает, что «охота на Чубайса» на самом деле направлена против Набиуллиной и Силуанова.

«Безотносительно имеющихся в этих структурах проблем стоит отметить, что третирование их руководителей выводит Чубайса из под непосредственного удара, если изначальный замысел авторов кампании заключался именно в этом ударе», – пишет Жаров.

Однако его коллега Марат Баширов уверен, что следственные действия приведут к уничтожению «Роснано».

«Развязка, очевидно, наступит скоро – вряд ли наследники Чубайса продолжат его дело: по моим источникам, корпорацию ждет ликвидация», – написал Баширов.

В марте член правления «Роснано» Владислав Юнусов заявил в интервью «Ведомостям», что для обслуживания долга корпорации ее собственных ресурсов уже нет. Об этом в интервью заявил управляющий финансовый директор, член правления института развития Владислав Юнусов. Он уверяет, что с 2021 года «Роснано» вернуло 116 млрд рублей долга, причем, большую часть якобы погасило самостоятельно.