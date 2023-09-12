Молдове могут отказать в евроинтеграции, как Румынии отказали в Шенгене – председатель Европарламента

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Молдове, как стране-кандидату в Евросоюз, могут отказать во вступлении в сообщество, как Румынии и Болгарии отказали в присоединении к Шенгенскому пространству.

Об этом со ссылкой на председателя Европарламента Роберты Метсолы сообщает rupor.md., передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам Метсолы (на фото), это может произойти в случае, если Евроcоюз не будет готов к расширению, в том числе не захочет вносить изменения в договоры и процедуры голосования.

«То, что случилось с Румынией и Болгарией в декабре 2022 года, когда было принято решение не допустить их вступление в Шенгенскую зону, может случиться со странами, которые ведут войну и ждут годами, чтобы в итоге им сказали : “Нет”», – сказала Метсола во время встречи в Страсбурге с группой журналистов из семи стран ЕС (Хорватия, Германия, Греция, Венгрия, Мальта, Румыния, Словения).

Она заявила, что внесение поправок в действующий договор ЕС является «крайне важным делом для Европарламента».

«У нас есть группа депутатов, которые очень нетерпеливы и раньше намеченного срока заявляют, что если мы говорим о расширении, то должны быть к этому готовы», – подчеркнула Роберта Метсола.

Она заявила, что блокирование присоединения Румынии и Болгарии к Шенгену – это не только «финансовая проблема» для Европы.

«Как мы, Европа, можем оправдать такой посыл миллионам людей, которые смотрят на Европу как на свою единственную надежду? Европейский парламент обсудил стоимость нешенгенского соглашения. Когда мы закрываем границы, мы подсчитываем, сколько это стоит с точки зрения времени простоя на границах», – отметила председатель Европарламента.

Впрочем, страны Европы, где растёт недовольство кризисом в экономике, вызванном антироссийскими санкциями, вряд ли будут руководствоваться альтруистическими соображениями при принятии решения о расширении. С одним только исключением – если в дело не вмешается «Большой Брат» из-за океана.