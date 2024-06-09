Монтян: Даже в Донецке – «ждунов» как собак нерезаных

Конфликт на Украине имеет все признаки гражданской войны, и потому неудивительно огромное число «ждунов» на территориях обеих противоборствующих сторон.

Об этом на канале «Лимонка» заявила покинувшая Киев и переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то борется со «ждунами» на низовом уровне, заставляет их извиняться, ещё чего-то, но системно – их просто слишком много. Это покажется безумием, но их даже в Донецке как собак нерезаных. У них просто хватает ума не орать о своих взглядах, но тем не менее. Ничего удивительного, гражданская война. Точно так же, как в Салорейхе толпищами пророссийских забиты все тюрьмы, СИЗО, всё, что только можно. Было бы странно, если бы тут не было толпищ «чекунов» (от слова «чекаты» – ждать).

Вон, сколько знаковых людей сидит. Моя адвокат сидит во львовском СИЗО… Света Новицкая. Так не меняют же гражданских, разве что, там, не знаю, по каким протекциям. Единиц буквально меняют гражданских. Как Мудачука (Медведчука – ред.) – так бегом. А как действительно нормальных пророссийских людей, пострадавших от этих ушлёпков нацистских, так нет, пусть сидят», – сказала Монтян.