07.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Монтян про «Оппоблок»: Обыкновенные проститутки, которые довели до майдана

На грядущих выборах большая часть украинцев проголосует за «Оппозиционный блок» назло всем «майдаунам», однако не следует забывать, что бывшие члены Партии регионов – политические проститутки, несущие ответственность за то, что Украина была доведена до Евромайдана.

Об этом киевский юрист Татьяна Монтян заявила в интервью изданию «Украина.Ру», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оппозиционный блок» никто не будет спрашивать. Как решат в Вашингтоне, по согласованию с Россией или без, – так оно, скорее всего, и будет. Скорее всего, большая часть электората проголосует за «Оппозиционный блок», за любого кандидата, – просто в пику всем этим майдаунам и мразям.

Даже те, кто никогда не голосовал за «регионалов» и не собирался бы этого делать, если бы их не поставили перед выбором – «или майдаунные мрази, или кто-то из жопоблока».

«Оппозиционный блок» – обыкновенные проститутки, которые довели страну до майдана. Если бы они были менее жадными и более адекватными, не такими кончеными, никакого бы майдауна здесь бы не состоялось. Если бы они воевали за свою страну до конца, а не удрали как трусливые мрази, всё могло бы повернуться совсем по-другому.

А теперь часть из них договорилась с майдаунами, часть – нет, часть – в процессе договорённости. У них у всех разные интересы.

Если раньше их формально держал Янукович, то теперь их абсолютно ничего не держит, кроме собственных интересов. Вот они и разбежались на несколько групп-друзьяшек, каждый из которых решает свои вопросы», – заявила Монтян.