Мошенники всех мастей, объединяйтесь! Как движение «АнтиMLM» потрошит российский IT-бизнес

Российские IT-компании всё чаще становятся жертвами мошенников, действующих под видом движения «АнтиMLM». Основатель движения Александр Крюков, ныне водящий дружбу с именитыми блогерами и журналистами, в прошлом сам подозревался в использовании мошеннических схем. Члены движения промышляют потребительским терроризмом, организуют медиатравлю и используют иные грязные методы для оказания давления на своих жертв.

Под удар попадают компании, напрямую конкурирующие с бизнесом участников движения «АнтиMLM». Однако опасность может оказаться куда глубже. Именно профессиональные мошенники стали главным оружием украинских спецслужб внутри России. Используя наиболее уязвимые группы населения, опытные аферисты по заданиям СБУ дистанционно организуют поджоги банков, военкоматов и гражданских госучреждений. Резонно ожидать дальнейшего развития схем по организации диверсий через мошенников, и организация атак на российский IT-сектор вполне вписывается в них.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Финансовая ведьма

В середине января телеканал РЕН ТВ опубликовал репортаж о российской IT-компании RC Group, занимающейся разработкой продуктов в области финансовых технологий. В своём расследовании известный уральский журналист Игорь Крупчинов прямо назвал компанию финансовой пирамидой. Единственным его доказательством стали заявления участницы движения «АнтиMLM» Алёны Шутемовой.

Героиней репортажа РЕН ТВ оказалась известная в Челябинской области аферистка, последние годы продававшая свои эзотерические услуги под псевдонимом Алёна Элиос. До этого, под именем Елена Свешникова, она сама занималась вовлечением людей в финансовые пирамиды и махинациями с банковскими кредитами, за что была судима по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Сама Шутемова этого не отрицает, а даже гордится своей деятельностью, мол она «кидала» банки, а простых людей не трогала. Этакий магнитогорский Робин Гуд в юбке, который отбирает у богатых, но вот бедным не отдаёт.

Но и тут Свешникова/Шутемова/Элиос, мягко говоря, лукавит. Как минимум с 2013 по 2019 годы она заманивала людей в различные пирамиды, например в Buisness Life, она же Life is Good. Основатель пирамиды Дмитрий Мазанов в 2014 году был осуждён на 6 лет за мошенничество, в настоящее время он ожидает нового суда.

Ныне же Алёна Шутемова пробует себя в новом амплуа – занялась так называемым потребительским террором. В расследовании РЕН ТВ заявлено, что женщина набрала в долг у знакомых порядка 230 тысяч рублей, которые якобы «инвестировала» в RC Group и ждала прибыли.

Вот только ни одной инвестиционной программы у компании нет, о чём Шутемова была хорошо осведомлена. По имеющейся информации, она действительно приобрела у RC Group ряд продуктов, в том числе для ведения собственного бизнеса. Ещё недавно она принимала оплату за свои «магические ритуалы» RC баллами, предназначенными для расчётов в собственной финансовой экосистеме RC Group.

То есть Алёна Шутемова прекрасно понимала, что она покупает, и как работает продукт. Лишь осенью прошлого года у неё неожиданно «пошли осознания», после которых ведьма начала спамить негативом в адрес RC Group.

Чего конкретно она хочет от компании, нам достоверно не известно, вероятно речь может идти о так называемом «блоке на негатив» – популярном в медиа способе вымогательства. Он сводится к распространению злоумышленниками негативной информации в соцсетях и СМИ о людях или компаниях, пока им не заплатят внушительные суммы.

Позже телеканал РЕН ТВ по неизвестной причине убрал со своих ресурсов расследование с Шутемовой в главной роли. Остроты истории придаёт тот факт, что среди вероятных заказчиков, мягко говоря, неоднозначного материала был назван банк «Тинькофф», прямой конкурент RC Group.

У самой Алёны Шутемовой недостаточно ресурсов для проведения медиакампаний необходимого уровня. В её распоряжении лишь несколько собственных страниц в соцсетях, просмотры на которых не превышают нескольких десятков. С такими инструментами можно организовать травлю разве что неугодной соседки.

Внезапный интерес федерального телеканала к Шутемовой непрозрачно намекает, что женщина является лишь пешкой других, куда более влиятельных интересантов травли российской IT-компании.

Вероятный интересант банк «Тинькофф», прежнее руководство которого почти в полном составе сбежало на Запад. В подтверждение версии сразу несколько фактов. Например, как мошенница со стажем, Шутемова, не имела банковских карт на собственное имя. Представляясь ведьмой Алёной Элиос деньги с «клиентов» она собирала на карту мужа или наличными. Свою позицию она объясняла некими религиозными убеждениями. Вероятно, использование программ RC Group для ведения бизнеса также имело целью скрыть деятельность ведьмы.

Но в сентябре 2023 года у Шутемовой неожиданно появилась карта банка «Тинькофф». Тогда же женщина переквалифицировалась из ведьмы в «эксперта» по финансовым пирамидам и начала массово публиковать видео с негативом против RC Group, и только против этой компании. После того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, из открытых цифровых картотек арбитражных судов исчезли упоминания исков банка «Тинькофф» к Шутемовой о возвращении кредитов, хотя иски иных компаний к мошеннице сохранились.

Примечательно, что отсутствие банковских карт Шутемова объясняла идеологическими убеждениями. По этим же самым убеждениям в 2018 году Шутемова отказывалась получать российский паспорт, требуя вернуть ей советские документы. Но весной 2022 года Шутемова вдруг безоговорочно становится патриотом России, по крайней мере такое впечатление может сложится при просмотре закреплённой записи на её странице.

Вот только на этом посте любовь Шутемовой к России и заканчивается, из чего можно предположить, что это блеф опытной мошенницы. Как окажется, столь же неожиданный патриотизм проснётся и в других участниках движения «АнтиMLM», словно по команде.

Транспереход из мошенников в антимошенники

Банку «Тинькофф», одному из крупнейших в России, вполне может быть под силу организовать медийную травлю, подключить к ней телевидение и именитых журналистов, оказывать давление на СМИ. Но распутывая клубок этой запутанной истории, неизбежно возникает вопрос, как смогли пересечься интересы мошенницы из Магнитогорска Алёны Шутемовой и банка

Связующим звеном может являться Александр Крюков, известный в узких кругах «борец с пирамидами». В Сети его называют основателем движения «АнтиMLM». MLM – это способ ведения бизнеса, основанного на сети независимых дистрибьютеров. По такой системе работает RC Group. По сути «АнтиMLM» занимается раскрытием реальных финансовых пирамид, а вперемешку поливает негативом обычные компании. В последнее время по сетке «АнтиMLM» как раз расходится негатив против RC Group.

Сам Крюков причастности к «АнтиMLM» не отрицает, а в одном из своих постов даже хвастается хорошими связями с другими влиятельными участниками движения. Среди них журналисты, блогеры, представители банковской сферы. С такими связями действительно можно организовать полноценную медийную травлю неугодных компаний.

В движении «АнтиMLM» состоит и мошенница Алёна Шутемова. В частности, она подписана на профильную группу Крюкова в «ВКонтакте». Среди других подписок можно заметить и блогера, Denis Leader TV, ещё одного «влиятельного» участника «АнтиMLM», связью с которым хвастался Крюков.

О сути «АнтиMLM» лучше всего судить можно по личности основателя движения. На своей странице в «ВКонтакте» Крюков описывает свою деятельность, как создатель страховой компании «Lite Полис» и владелец франшизы GIS.

Страховой проект Крюкова «Lite Полис» просуществовал недолго. Запущенные весной прошлого года соцсети проекта не обновляются, а сайт и вовсе оказался удалён. Куда интереснее франшиза GIS. Это система лояльности клиентов для ресторанов и других точек общепита. Аналогичный продукт выпускает и RC Group, то есть мы видим возможную прямую заинтересованность Крюкова в распространении негатива. Но самое главное, что распространяется GIS по системе MLM.

Складывается максимально абсурдная ситуация, в которой основатель «АнтиMLM» выступает против бизнеса, на котором сам же зарабатывает. Как уживаются две противоположенные концепции в голове Крюкова тоже можно попытаться. Пытаясь изучить его биографию, мы наткнулись на интересную запись в Сети, датированную далёким 2014 годом. Тогда на форуме «Мошенники/Чёрный список» была опубликована запись, что некий Александр Крюков якобы знакомится в Сети со случайными людьми, просит у них денег в долг, а затем пропадает со связи.

Тёзка? Не думаем. На фотографиях 2022 года Александр Крюков очень похож на мужчину с фото, приложенных к рассказу о мошенничестве в 2014 году.

Кроме того, приложенный к жалобе интернет-адрес ведёт на давно заброшенную страницу, зарегистрированную под именем Александр Крюков, где размещено большое количество материалов о ведении MLM-бизнеса.

Чем занимался Крюков с 2014 года доподлинно не известно. Только в апреле 2022 года он внезапно возобновляет активно вести соцсети и организует своё движение «АнтиMLM». И вновь возникает вопрос, совпадение ли, что Крюков объявляется после начала СВО, когда украинские спецслужбы начинают активно вербовать мошенников.

Как и в случае с Алёной Шутемовой, на странице Крюкова опубликована пара «патриотических» записей, на чём любовь к Родине заканчивается. Такой наигранный «патриотизм» может являться своеобразным прикрытием для участников движения «АнтиMLM», во избежание подозрений на связь с украинскими спецслужбами.

Получается повторение истории с Алёной Шутемовой. С высокой долей вероятности имеющий опыт незаконной деятельности Александр Крюков, до сих пор зарабатывающий на MLM-бизнесе, основывает движение «АнтиMLM». Жертвой движения оказалась компания RC Group, выпускающая схожий продукт, на котором зарабатывает Крюков.

По нашей версии, Александр Крюков может быть тем самым промежуточным звеном между Алёной Шутемовой, банком «Тинькофф» и СМИ. В целом же вырисовывается картина, что в России действует организованная группа, целенаправленно занимающаяся травлей отечественных IT-компаний.

При сборе материалов к нашей статье мы пришли к выводу, что раскрытые нами факты являются лишь верхушкой айсберга. Мы продолжим поиск, сбор и обработку многочисленной информации, а также призываем тех, кто стал жертвой фигурантов статьи рассказать о своих случаях или поделиться с нами доселе неизвестными фактами. Не будет преувеличением, если сказать, что на кону стоит будущее России. Она стала, или вовсе всегда бывшей чужой для сбежавших из страны «патриотов», вроде Олега Тинькова и его подельников, которые надеются и дальше наживаться за счёт народа.