Московский суд постановил, что у нацпредателя Козловского есть «честь и достоинство»

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Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данилы Козловского к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину о защите чести и достоинства.

Бородин призывал бойкотировать выступления Козловского, который якобы является гражданином США и «может быть завербован американскими спецслужбами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Весной этого года Бородин обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить актера Данилу Козловского на экстремизм, иностранное финансирование и дискредитацию армии.

Козловский пояснил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Два иска суд отклонил, а третий все-таки принял и взыскал 1 рубль с Бородина. Также общественника обязали удалить пост из тг-канала и опубликовать опровержение.

Сам Бородин написал, что обжалует решение суда и потребует вызвать на заседание эксперта, написавшего заключение по делу.

«Никто ему платить ничего не будет, пока все судебные инстанции не пройдем, да и есть уголовная ответственность за дачу заведомо ложного заключения — это касается эксперта», — заявил Бородин.

Козловский еще до начала боевых действий на Украине выступал против президента РФ Владимира Путина и призывал выходить на митинги в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального.

Весной этого года из-за возмущения общественности спектакли с участием Козловского стали отменять. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов пытался убедить Козловского продемонстрировать обществу «минимальный уровень солидарности» и передать детям мобилизованных «хотя бы банку варенья и килограмм печенья». Однако актер отказался каким-либо образом поддерживать СВО.