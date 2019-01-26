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26.01.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Религия, Украина
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Муфтий: Власти Украины оказывают поддержку радикальным исламистам

Украинское государство вмешивается в дела не только православных, но и мусульман.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

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«Законы, принятые на Украине, расшатывают не только внутреннюю жизнь христиан, они касаются и других конфессий, в том числе, мусульманского сообщества. Мусульманам Украины запрещают принимать участие в мероприятиях, которые проводятся в России. Они не могут к нам сюда приехать», – сказал Крганов.

Кроме того, по его словам, гонениям подвергается традиционный Ислам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Традиционного толка Ислам был очень технично заменен в столице Украины. Вместо исконно живущих там татар преференции давались чуждому направлению Ислама. Это касается Киева и Крыма во времена нахождения его в составе Украины. Там насаждалось и поддерживалось радикальное крыло, работа велась очень серьезно», – сказал Крганов.

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