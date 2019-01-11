Мураев тоже метит в кресло Порошенко

11.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нардеп Евгений Мураев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

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В частности, в комиссии отметили, что Мураев подал документы в пятницу как выдвиженец от партии “Наши”.

В ЦИК также сообщили, что Мураев – пока единственный, кто подал в пятницу документы для регистрации кандидатом на должность президента.

Сам Мураев подтвердил свое выдвижение.

“Ну что, друзья, документы в Центризбирком сданы, претензий к ним нет. Теперь в течение пяти дней комиссия должна принять решение о регистрации меня кандидатом в президенты Украины. То есть, ждем до среды, когда, надеюсь, смогу предъявить официальное кандидатское удостоверение”, – написал он в соцсети.