«Мы бессильны против русских ракет»: Зе-режим настраивает украинцев на зимний ужас
Украинцам не следует надеяться, что объекты энергетики будут защищены предстоящей зимой.
Об это в ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил член оборонного комитета ВР, Зе-депутат Федор Вениславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На сегодняшний день средств противодействия баллистическим ракетам, к большому сожалению, в Украине практически нет. И практика это подтверждает.
Говорить о том, что мы можем создать эффективную систему энергетической защиты, обеспечивающую функционирование всех систем коммунального хозяйства в условиях ракет, имеющихся в Российской Федерации [нельзя]», – сказал укро-депутат.
Он добавил, что У России достаточно много ракет, и она работает над повышением их точности.
«Оснований для оптимизма нет, потому что любые пассивные средства защиты объектов критической инфраструктуры бессильны перед прямым попаданием баллистической ракеты, имеющей боеголовку 500 и больше килограммов.
Поэтому ситуация очень непростая. Президент озвучил, что нас ждет. Я думаю, что действительно главная цель теперь каким-то образом диверсифицировать энергоснабжение, водоснабжение, обеспечить какие-то резервные мощности, мобильные станции, чтобы зиму пережить», – заявил Вениславский.
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