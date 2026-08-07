«Мы бессильны против русских ракет»: Зе-режим настраивает украинцев на зимний ужас

Игорь Шкапа.  
07.08.2026 18:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцам не следует надеяться, что объекты энергетики будут защищены предстоящей зимой.

Об это в ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил член оборонного комитета ВР, Зе-депутат Федор Вениславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам не следует надеяться, что объекты энергетики будут защищены предстоящей зимой. Об это в...

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«На сегодняшний день средств противодействия баллистическим ракетам, к большому сожалению, в Украине практически нет. И практика это подтверждает.

Говорить о том, что мы можем создать эффективную систему энергетической защиты, обеспечивающую функционирование всех систем коммунального хозяйства в условиях ракет, имеющихся в Российской Федерации [нельзя]», – сказал укро-депутат.

Он добавил, что У России достаточно много ракет, и она работает над повышением их точности.

«Оснований для оптимизма нет, потому что любые пассивные средства защиты объектов критической инфраструктуры бессильны перед прямым попаданием баллистической ракеты, имеющей боеголовку 500 и больше килограммов.

Поэтому ситуация очень непростая. Президент озвучил, что нас ждет. Я думаю, что действительно главная цель теперь каким-то образом диверсифицировать энергоснабжение, водоснабжение, обеспечить какие-то резервные мощности, мобильные станции, чтобы зиму пережить», – заявил Вениславский.

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