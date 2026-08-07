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Украинцам не следует надеяться, что объекты энергетики будут защищены предстоящей зимой.

Об это в ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил член оборонного комитета ВР, Зе-депутат Федор Вениславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день средств противодействия баллистическим ракетам, к большому сожалению, в Украине практически нет. И практика это подтверждает. Говорить о том, что мы можем создать эффективную систему энергетической защиты, обеспечивающую функционирование всех систем коммунального хозяйства в условиях ракет, имеющихся в Российской Федерации [нельзя]», – сказал укро-депутат.

Он добавил, что У России достаточно много ракет, и она работает над повышением их точности.