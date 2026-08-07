«Это не просто склады»: Украина погружается в системный логистический кризис

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Россия уничтожает инновационные логистические центры Украины, которые имеют критическое значение для страны.

Об этом в эфире канала «Новости live» заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание на два важных фактора, которые усугубляют ситуацию в украинской экономике последние российские удары. Первый их них – фактически заблокированные порты, через которые шел экспорт пшеницы и металла.

«И второй фактор – это системный логистический кризис, связанный с ударами по складским помещениям и логистическим центрам. Причем это не просто складские помещения, это мультимодальные логистические центры. Для того чтобы понимали наши зрители, что это такое. Это огромные комплексы инновационные, высокотехнологичные, где хранятся товары разных компаний, где происходит маршрутизация всех этих товарных потоков, которые управляются, в том числе, программами с искусственным интеллектом», – рассказал экономист.

По его словам, эти логистические центры решали транспортную задачу на системном уровне.