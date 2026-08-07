Известный киевский журналист: «Радость от ударов «Мадьяра» закончилась»

Игорь Шкапа.  
07.08.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 366
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина проигрывает логистическую войну Российской Федерации.

Об этом в беседе с телеведущей-экстремисткой Яниной Соколовой заявил киевский журналист-расследователь Юрий Николов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина проигрывает логистическую войну Российской Федерации. Об этом в беседе с телеведущей-экстремисткой Яниной Соколовой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Тотальная война, по сути, уже началась. Мы просто пока что не очень чувствуем и радуемся этим обрывкам, как у рашистов горят Wildberies, их склады. Друзья, у нас горит точно так же. Причем, началось еще раньше. И этих складов в Украине тупо меньше, чем в России.

Поэтому пока мы там что-то у них нарушим, у нас уже будет целых десятых, как говорится. Извините, но примерно такая вот история будет. Поэтому логистика будет уничтожаться у нас однозначно повсюду, куда будет дотягиваться их баллистика. «Искандеры» – это, я понимаю, 300-400 километров. Вот… считайте, что Киев абсолютно в зоне досягаемости», – печалится укро-журналист.

Он подчеркнул, что заходы в порты Украины иностанных судов практически прекратились.

«Мы радовались, что [террорист] «Мадьяр» колошматит танкеры рашистские в Черном, Азовском море. Все симметрично», – сокрушается Николов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Известный киевский журналист: «Радость от ударов «Мадьяра» закончилась»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора