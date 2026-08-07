Украина проигрывает логистическую войну Российской Федерации.

Об этом в беседе с телеведущей-экстремисткой Яниной Соколовой заявил киевский журналист-расследователь Юрий Николов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тотальная война, по сути, уже началась. Мы просто пока что не очень чувствуем и радуемся этим обрывкам, как у рашистов горят Wildberies, их склады. Друзья, у нас горит точно так же. Причем, началось еще раньше. И этих складов в Украине тупо меньше, чем в России.

Поэтому пока мы там что-то у них нарушим, у нас уже будет целых десятых, как говорится. Извините, но примерно такая вот история будет. Поэтому логистика будет уничтожаться у нас однозначно повсюду, куда будет дотягиваться их баллистика. «Искандеры» – это, я понимаю, 300-400 километров. Вот… считайте, что Киев абсолютно в зоне досягаемости», – печалится укро-журналист.