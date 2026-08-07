«Белорусский цех российской оборонки продолжит работать» – укро-политолог озвучил причины
Украина пока не будет бить по новому складу «Вайлдберриз», который строится в Белоруссии, а также по белорусским предприятиям, работающим на российскую оборонку.
Об этом украинский политолог Евгений Магда заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чисто технически разнести ключевые белорусские предприятия Украина может. Но это практически гарантирует вступление Белоруссии в войну на стороне России.
В такой ситуации наблюдется обычно консолидация вокруг флага: «наших бьют». Поэтому Беларусь как активный цех российской оборонки продолжит работать», – сказал Магда.
По этой же причине, по его словам, украинские спецслужбы не проводят «активных мероприятий» на белорусских предприятиях.
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