«Белорусский цех российской оборонки продолжит работать» – укро-политолог озвучил причины

Елена Острякова.  
07.08.2026 18:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 201
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Украина пока не будет бить по новому складу «Вайлдберриз», который строится в Белоруссии, а также по белорусским предприятиям, работающим на российскую оборонку.

Об этом украинский политолог Евгений Магда заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина пока не будет бить по новому складу «Вайлдберриз», который строится в Белоруссии, а...

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«Чисто технически разнести ключевые белорусские предприятия Украина может. Но это практически гарантирует вступление Белоруссии в войну на стороне России.

В такой ситуации наблюдется обычно консолидация вокруг флага: «наших бьют». Поэтому Беларусь как активный цех российской оборонки продолжит работать», – сказал Магда.

По этой же причине, по его словам, украинские спецслужбы не проводят «активных мероприятий» на белорусских предприятиях.

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English version :: Читать на английском «Белорусский цех российской оборонки продолжит работать» – укро-политолог озвучил причины

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