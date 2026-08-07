ФБР вскрыла 40-миллиардную коррупцию на помощи Украине – экс-глава СВР Украины

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Американские спецслужбы выявили масштабное воровство выделяемых Украине средств. Речь идет о более, чем 40 миллиардах долларов, не меньшей будет сумма воровства и с европейских траншей.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший председатель Службы внешней разведки генерал Михаил Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сотрудничество со следствием пошел один из представителей Офиса президента Украины, который активно сдал схемы, но ответственность для режима наступит уже после войны.

«Этим теперь уже американцы занимаются, ФБР, уже занимаются 5 месяцев, занимается финансовая разведка, помогают ЦРУ. И уже оказалось 42 миллиарда, которые пошли по этим теневым схемам. Разумеется, не меньше будет этого транша европейского, аудитом также занимаются спецслужбы и финансовые разведки, финансовые структуры. И мне американцы сказали, так как и европейцы, представители всех стран: «Это деньги наших налогоплательщиков. И мы до доллара отследим, где они исчезли. И будут нести ответственность независимо от должностей все участники процесса, как в Украине, так и посредники». То есть – это перспектива. Поэтому многие сейчас пытаются перекрыться депутатским иммунитетом, или даже высшим иммунитетом и тому подобное. Но расследование все равно будет. И пусть они сегодня послушают нашу передачу и понимают, что это не зависит от нас, наших расследователей, а зависит от того, что эти страны никогда не пойдут на какой-то компромисс. Потому что это глобальные преступления. Преступления в финансовой сфере – это для них самые святые. Помним, даже за финансовое злоупотребление, там сроки 100 и 300 лет, а здесь такие глобальные средства», – заявил Маломуж.

При этом, генерал сообщил, что некоторые фигуранты дела готовы идти на сделку, чтобы уменьшить вину:

«Готовы пойти на сделку со следствием. Это как раз они были обличителями. Вот вопрос ставился, один из руководителей из офиса, ему ставился вопрос, чтобы он пошел на сделку со следствием. Но он тогда раскрыл все. Вопрос будет острый для всех, конечно, но после войны».

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