«Мы ещё вас не возненавидели, а вам же уже плохо» – Ищенко о последнем предупреждении Путина

В самых острых фазах конфликта с Западом Россия до последнего старается не доводить ситуацию к положению «или мы, или они», однако далеко не все в мире это понимают.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам 10 лет назад сказали, что это неправильно, когда такое малое количество людей обладает таким количеством ресурсов, мы должны это отдать Западному миру для того, чтобы всем было хорошо. На нас напали, с нами ведут открытую войну, нам сказали прямо, что хотят уничтожить. Потому что мы слишком большие, наглые, у нас всего слишком много, и мы не хотим делиться, поэтому нас нужно уничтожить. Тем не менее, отбиваясь и защищаясь, мы каждый раз, на каждом следующем этапе говорим: а, может, хватит? Вам же уже плохо. Вам же будет еще хуже, мы же вас предупреждали, мы же, как недавно говорил президент, еще даже не начинали. Это – правда, мы еще не начинали, мы еще не пришли в то состояние, в которое приходил русский народ в 1812 году, в 1941 году. Мы еще никого не ненавидим, мы не воюем до последнего человека, мы еще не пытаемся жить по принципу «или мы или они», мы пока только отбиваемся, только отмахиваемся от этой стаи, которая на нас напала. Но вам уже плохо. Давайте мы подумаем с вами, может, мы можем с вами договориться? На каждом этапе, чтобы с нами ни делали, мы всегда говорим: давайте остановимся, давайте не будем друг друга уничтожать. Это и есть идея России, идея России – давайте жить в мире», – заявил Ищенко.