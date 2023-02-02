«Мы уязвимы. Путин может сломить решимость Запада» – американский ястреб

Россия достаточно успешно проводить политику, направленную на раскол Запада.

Об этом бывший советник президента США Джон Болтон заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, Путин прикладывает усилия к тому, чтобы расколоть альянс Запада, либо сломить решимость украинского народа за счет этого удара по инфраструктуре, который, предполагаю, не увенчается успехом. Либо сломить решимость европейцев и некоторых людей в Америке. Я полагаю, что в течение следующих 3-4 месяцев беспокоиться следует в основном по этому поводу. В США есть люди, некоторые из них в Республиканской партии, некоторые – из Демократической, которые вернулись к своего рода изоляционизму. Они очень незначительны. Мы все сохраняем бдительность и следим за тем, чтобы их влияние не начало расти», – сказал Болтон.

Он считает, что «слабым звеном» Запада является Западная Европа.

«Если честно, я больше беспокоюсь о наших друзьях в Западной Европе из-за давления, связанного с природным газом, и страха рецессии в Европе в наступающем году. На сегодняшний день я не думаю, что у Путина не достаточно политических проблем в России, чтобы он имел хоть какое-нибудь намерение изменить свою военную политику. Поэтому в ближайшие несколько месяцев нам на Западе в его широком понимании следует сосредоточиться на усилении экономических санкций. Я не думаю, что мы сделали достаточно для их обеспечения. Россия продолжает обходить их. Последняя идея об установлении потолка цен на российскую нефть поможет им избежать санкций», – говорит политик.

Опасения у вашингтонского «ястреба» вызывает и поддержка, которую России оказывает Китай.

«Во многом помог Китай. Они делают вид, что хотят отмежеваться от России, но я думаю, что они оказывают существенную помощь разными способами. В этой связи, мне кажется, мы должны укрепить политическую решимость Запада. Совершенно очевидно, что это критически важное военное противостояние для Украины. Это экзистенциальный вопрос. Во многом это предвкушение того, что последует со стороны России, Китая и других, если мы вместе не выступим против того, что делает Кремль», – опасается американец.

Он утверждает, что единство Запада недостаточно крепкое в частности в плане санкций.

«Политики на Западе приписывают себе заслуги единства НАТО в большей степени, чем мы этого заслуживаем, потому что общая помощь Украине была на приемлемом уровне, но не самом высоком. Многие члены НАТО не принимали участие в полной мере. Наши действия по обеспечению санкций были не такими, какими должны быть», – считает экс-советник президента.

Он раскритиковал руководство Германии за непоследовательность.

«Шольц сказал, что собирается изменить вектор политики в Германии. Германия будет выполнять целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП. Они потратят 100 млрд евро, из которых 30 млрд пойдут на закупки Ф-35. Из этого мало что произошло. Макрон несколько раз заявлял с 24 февраля, что мы должны найти условия сделки, приемлемые для россиян. И вот почему я беспокоюсь. Путин думает, что может сломить решимость Запада. Он считает себя специалистом по Германии, он прожил там много лет и думает, что понимает немцев. Он действительно надеется одержать политическую победу, при том что он не может выиграть на поле боя за счет вооруженных сил. Вот где предстоит настоящее испытание. Мы здесь уязвимы. Я никогда не отказывался от идеи Джоржа Буша младшего, чем раньше Украина и Грузия окажутся вместе с НАТО, тем безопаснее будет для всех. У всех были отговорки, почему мы не могли это сделать», – резюмировал Болтон.