Мы уже воюем с НАТО, слово за «Сарматом» – экс-сенатор Клинцевич

Россия уже воюет с НАТО, но пока это обходися без применения ядерного оружия и на чужой территории.

Об этом в эфире интернет-канала «Клуб 27» заявил бывший сенатор, полковник запаса и участник боевых действий в Афганистане Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Клинцевич считает, что уйти от этого противостояния невозможно, как нельзя и уступить в нем.

«Воевать с НАТО без применения ядерного оружия невозможно, это будет применение ядерного оружия… Оказывается, возможно. И сегодня война с НАТО идет… Изменить ситуацию по-другому нельзя. Если мы не доведем это дело до логического конца, не будет ни России, ни страны, ни нашего суверенитета. Абсолютно четко отвечаю вам – будущего у наших детей и внуков не будет, если мы позволим. Они сегодня за нас взялись всерьез», – отметил он.

Дополнительные аргументы в этом противостоянии, по мнению политика, России дают ее новейшие средства доставки ядерного оружия, аналоги которого в США могут появиться не ранее, чем через 20 лет.

«Мы меняем сейчас «Сатану-1» на «Сатану-2», это ракета «Сармат». Почему ее называют «Сатаной», «Сармат» – преимущество ее заключается в том, что сегодня никакая система ПРО ракету «Сармат» не достает, она просто не догоняет… «Сармата» – боевые блоки «Авангард». Они не только летят, они маневрируют, летят в плазме, их засечь нельзя, и они все время маневрируют. Эта схема по перехвату, когда они стреляли навстречу, в боевой блок попадают много поражающих элементов и дальше летит решето, потому что все это прокалывается. С «Сарматом» – невозможно. Ни один «Сармат» и ни один «Авангард» сегодня не перехватывается, и в ближайшие двадцать лет они это сделать не могут. Рогозин еще в июле сказал: «Мы 46 делаем «Сарматов». Сегодня по западным средствам они говорят, «они еще не успели, на боевое дежурство поставили пять ракет «Сармат», в каждой по 10 боевых блоков, каждый боевой блок – 73 «Хиросимы». Отвечаю: для того, чтобы были недееспособны Соединенные Штаты, нужно два «Сармата», 20 боевых блоков, а Англия – один. Все остальное в учет не берется и не применяется. И они это знают», – заключил Клинцевич.