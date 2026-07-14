Мы вступаем в ключевой период эскалации, протяженностью шесть-девять месяцев, – эксперт

В ближайшие шесть-девять месяцев Украина и Россия будут стараться нанести друг другу максимальный урон, чтобы к весне сесть за стол переговоров с наиболее выгодными позициями.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия тоже рассматривает этот период эскалации как ключевой. Заявление о том, что они переходят к неким систематическим ударам – мы на своей шкуре это чувствуем. Там тоже есть свой план. Идёт систематическое поражение разных инфраструктурных целей в диапазоне уже не только энергетики, водопоставок, но, прежде всего, транспорта. Логистические структуры, та же «Новая Почта» — это не просто передача посылок, это большой-большой инфраструктурный элемент нашей системы, связанный с коммуникациями, торговлей, и, кстати, обороной тоже. Теперь второй момент. Шесть-девять месяцев. То есть, это, по сути, вся вторая половина 2026 года, когда, судя по всему, все планы будут связаны именно с войной и попыткой нанести самый болезненный удар противнику. Так рассчитывает Украина. И противник будет действовать так же. Это означает, что все нынешние текущие переговоры носят символический характер… Это всё горячая фаза, судя по всему, с уже запланированными крупными операциями в тылах, которые будут даже важнее, чем происходящие на фронте. В России, по всей видимости, будет также делаться ставка на то, что будет интенсифицироваться, усилится количество операций. Мы видим, как постепенно вовлекается в оборот вся Славянско-Краматорская агломерация, всё непросто под Запорожьем, восточные рубежи. Военные предполагают, что могут быть и ещё участки, новые участки фронта, например, на севере», – заявил Ермолаев.

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