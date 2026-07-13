Вместо «героев УПА» получите Кадырова на границе! – Тягнибок стращает Польшу

Анатолий Лапин.  
13.07.2026 15:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Украина


Если Польша перестанет поддерживать Украину и бандеровский режим в Киеве падёт, на польских рубежах окажется российская армия.

Об этом в эфире своего блога заявил главарь запрещенной в РФ партии «Свобода», экс-депутат Верховной рады, а ныне подполковник ВСУ Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Польша перестанет поддерживать Украину и бандеровский режим в Киеве падёт, на польских рубежах...

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«Как только конъюнктура изменилась, а на горизонте появились новые выборы, новые должности, все это уважение к чужому праву на своих героев просто мгновенно испарилось, уступив место такому более жесткому, дипломатическому и не только дипломатическому давлению и попыткам диктовать условия воюющей Украине. Украине, которая воюет с извечным врагом не только нашего государства, но и всей Европы, и всего мира. Вывод из этой избирательной истерии, наверное, должен быть только один.

Пока польские политики играют в историю ради рейтингов, они забывают главное – если Московия победит в Украине за неимением нашего единства, то следующей она уничтожит именно Польшу.

И тогда на польских границах будут стоять уже не подразделения имени героев УПА, а мокшанские племена, буряты и кадыровцы», – заявил Тягнибок.

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