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Если Польша перестанет поддерживать Украину и бандеровский режим в Киеве падёт, на польских рубежах окажется российская армия.

Об этом в эфире своего блога заявил главарь запрещенной в РФ партии «Свобода», экс-депутат Верховной рады, а ныне подполковник ВСУ Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только конъюнктура изменилась, а на горизонте появились новые выборы, новые должности, все это уважение к чужому праву на своих героев просто мгновенно испарилось, уступив место такому более жесткому, дипломатическому и не только дипломатическому давлению и попыткам диктовать условия воюющей Украине. Украине, которая воюет с извечным врагом не только нашего государства, но и всей Европы, и всего мира. Вывод из этой избирательной истерии, наверное, должен быть только один. Пока польские политики играют в историю ради рейтингов, они забывают главное – если Московия победит в Украине за неимением нашего единства, то следующей она уничтожит именно Польшу. И тогда на польских границах будут стоять уже не подразделения имени героев УПА, а мокшанские племена, буряты и кадыровцы», – заявил Тягнибок.

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