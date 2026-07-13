Уничтожить Европу? Почему бы и нет: ответственность достойная великой России – Переслегин

Даже если от Украины останется три квадратных километра, война с Россией продолжится, и страны Запада будут наносить по ней удары, выдавая их за украинские. Решить этот вопрос быстро можно, только атаковав европейские производства, выпускающие для Украины военную продукцию, но это обернется ядерной войной.

Об этом в эфире видеоблога «Социософт.тв» заявил российский историк Сергей Переслегин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предположим, Россия форсирует Днепр, даже захватывает всю украинскую территорию, включая Львов. И что? Если противник заявляет, что он всё равно будет воевать до конца, достаточно иметь маленький плацдарм в три километра, который будет формально считаться украинской территорией, и война будет продолжаться. Она будет продолжаться с территорией Румынии, с территории Польши, с территории Прибалтики, но формально будет считаться, что удары продолжаются с украинской территории. То есть, даже это не будет являться завершением войны… Очень многие сейчас в России, в какой-то мере и я тоже, мы говорим о том, что сейчас нужно атаковать, по крайней мере, украинские предприятия на территории Европы, а возможно атаковать и саму Европу, которая является участником войны. Но в отличие от России и Украины, у неё нет ни налётов, ни очередей на бензоколонках, ни отсутствия света, как в Крыму. У неё всё хорошо. Ну, атака Европы означает распространение войны и перевод её в стадию мировой войны, где Россия является субъектом этой войны и нападающей стороной. Война эта очень быстро перейдёт в ядерную фазу…», – считает он.

«С этой точки зрения, основная задача Европы — выиграть без применения Россией ядерного оружия. То есть выиграть за счёт давления, за счёт постоянной реализации блокадной стратегии, что они сейчас и делают. А что касается России – давайте честно признаем, у России нет хорошего стратегического плана. У неё есть хорошие оперативные планы, но хорошего стратегического плана нет. Но если Россия будет в какой-то момент времени исходить из того, что войну не закончить иначе как уничтожением Европы, я склонен считать, что Россия должна взять на себя ответственность начала этой войны», – заявил Переслегин.

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