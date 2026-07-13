Укро-политолог рассказал, сколько проблем Киеву принесёт обещанная Трампом лицензия на «Patriot»

История с передачей Украине лицензий для производства противоракет к комплексам «Patriot» может затянуться на долгие годы. Помимо вопросов безопасности при создании такого производства, Украине придется закупать определенные элементы в США, потому что доступа к чувствительным технологиям она не получит.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не смогут жаловаться, что я не даю им достаточно», – сказал Трамп, обосновывая своё решение передать Украине лицензию. С самой лицензией тоже очень непросто. Есть разный опыт разных стран, но запуск производства этих даже простых предыдущих моделей «Patriot» всегда занимал у многих стран и у тех, те, которые уже имеют лицензию, таких как Германия, или таких, как Япония многие годы. По разным оценкам, от двух-четырех лет до двенадцати, необходимо было для того, чтобы запустить вот это производство «Patriot». То есть быстро этого не будет. Более того, мы не можем запустить это производство на территории Украины, потому что оно станет приоритетной целью для России. Более того, мы прекрасно понимаем, что многие технологические решения в принципе Украине недоступны», – отметил он.

«Какие-то только запчасти к «Patriot» могут производиться, какие-то части, но сложные системы наведения — это ноу-хау, это секретная информация. И Украине для того, чтобы производить «Patriot», надо закупать для них запчасти. А запчастей не хватает для производства даже внутри США, даже для производства своим партнёрам. Поэтому, мне кажется, что Трамп это всё прекрасно понимает и обещая лицензии, причём ещё даже не говоря, сколько они будут стоить, на каких основаниях они будут переданы, для каких моделей «Patriot» они будут переданы, Трамп понимает, что это небыстрый процесс», – заключил Бортник.

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