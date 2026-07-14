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Главным тормозом мирного соглашения по Украине являются европейские политики, для которых мир станет катастрофой и признанием поражения. Поэтому они не хотят слышать о требованиях России и врут о неготовности ее руководства к мирным переговорам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший посол Великобритании в России Ян Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конфликт остаётся неразрешённым и вряд ли будет разрешён. Украинскую войну в настоящее время невозможно урегулировать с помощью существующих механизмов. Россия не откажется от своих давних возражений против расширения НАТО. НАТО продолжает утверждать, что расширение — единственный реальный способ защитить Украину. Украинское руководство поддерживает позицию НАТО и не проявляет особого интереса к конструктивному диалогу с Россией. Западные лидеры продолжают призывать Россию к прекращению огня, но само по себе прекращение огня никогда не будет приемлемым для России, поскольку, хотя оно и положит конец боевым действиям, оно не решит основную проблему – расширения НАТО. Именно поэтому западные лидеры придерживаются такой позиции. На данный момент война продолжает развиваться по сценарию, навязанному НАТО, что исключает возможность мирного урегулирования».

Прауд отмечает, что главным тормозом в мирном процессе являются европейские лидеры:

«Один из главных нарративов заключается в том, что Путин не хочет мира, и поэтому нам следует избегать любой дипломатии с ним. Потому что нет смысла вести переговоры с тем, кто не хочет мира. Однако это откровенная ложь, поскольку мир возможен только через дипломатию. Таким образом, отказ от дипломатии означает отказ от возможности мира, поскольку для достижения мира необходимо разобраться с первопричиной войны – ролью НАТО как дестабилизирующего фактора. Ни один из ведущих политиков Европы не готов пойти на какие-либо уступки в отношении НАТО… Европейские лидеры, в частности, сочтут любое мирное соглашение между Россией и Украиной катастрофическим поражением. Они годами представляли Украину как ключевую неотъемлемую часть семьи НАТО. Такое соглашение подтвердит, что усилия Европы не увенчались успехом. Несмотря на многолетние заявления о том, что миллиарды, вложенные в войну, в конечном счёте принесут успех».

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