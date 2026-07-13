«Приревновал к глобалистам»: Зеленский выставит за дверь министра обороны – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
13.07.2026 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Назначенный чуть более полугода назад министр обороны Украины Михаил Федоров, вероятно, лишится портфеля в ближайшее время. Причина тому – растущая популярность и президентские амбиции министра, к чему ревностно отнесся диктатор Владимир Зеленский.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначенный чуть более полугода назад министр обороны Украины Михаил Федоров, вероятно, лишится портфеля в...

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«Действительно есть момент ревности к Фёдорову, тем более что его поддерживают столь нелюбимые теперь «соросята», которые, по сути, были всю дорогу младшими партнёрами «зеленинцев». Но шок прошлогоднего картонно-матерного майдана ещё остался в памяти, понятно, что отношения испортились», – отметил он.

«И, учитывая то, что за Фёдорова так плотно топят глобалисты, учитывая то, что у него на лбу написаны политические амбиции… Один демонстрирует амбиции, у другого возникает ревность, и подозрения.

И, собственно, поэтому высока вероятность того, что Фёдоров таки будет срезан, и на него повесят собак с этой неудачной реформой, толком ничем не закончившейся, по сути, пшик с мобилизацией с человеческим лицом», – подчеркнул Золотарев.

Он также отметил, что на место Федорова, вероятно, будет назначен нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко.

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