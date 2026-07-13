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На Украине во вторник ожидается смена правительства. Юлия Свириденко покидает кресло премьера. Эта дама играла исключительно техническую роль исполнителя воли Зе-офиса, будучи ставленницей Андрея Ермака, уволенного под давлением Запада. И даже уход Свириденко осуществляется с показным пренебрежением к законам, ведь о её отставке заявил кокаинист Зеленский ещё до решения Верховной рады.

«Он по Конституции не может самостоятельно инициировать отставку старого и назначение нового премьер-министра», – замечает политолог Константин Бондаренко.

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Ожидается, что Свириденко будет переведена на должность посла Украины в США. У неё есть связи с американцами, нужные для переговоров о поставках оружия, уверяет обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко. И, действительно, это ведь именно Свириденко подписывала «ресурсную сделку» с администрацией Трампа.

Новым премьером, всего скорее, станет нынешний глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий.

«От смены премьер-министра стратегический курс Украины вряд ли изменится. Это будет новое правительство Владимира Зеленского», – прогнозирует укро-политолог Руслан Бортник.

С ним соглашается бывший каратель запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук:

«Вся полнота власти в зеленом борделе как находилась так и остается под тотальным контролем ОПГ… Изменения возможны, но не путем передвижения кроватей или замены бл*д*й, а исключительно полным сносом зеленого борделя».

Единственной интригой, пожалуй, является кресло министра обороны, вокруг которого давно идет грызня, связанная с контролем над денежными потоками. Михаил Федоров пиарился на активизации дроновой войны, однако поводом для отставки может стать череда бунтов против ТЦК, кульминацией которых стали беспорядки во Львове.

«За каждый голос в Раде уже торгуются должностями, решениями и обещаниями», – уверяет экс-депутат и бывший спикер «правосеков» Борислав Береза.

В качестве «утешительного приза» Федорову может достаться «кресло вице-премьера без портфеля», пишет укро-политолог Вадим Денисенко.

Конкурирующий за доступ к бюджетной кормушке лагерь порошенковцев ожидаемо недоволен происходящим.

«Правительство Свириденко работало без утвержденной программы деятельности… без части министров, потому что так и не нашли желающих. Зеленский снова демонстрирует стране, что все эти программы, коалиции, Конституции – ничего не стоят, когда любой внештатный советник ОП имеет больше веса и полномочий, чем министр и спикер, потому что именно они управляют страной и тасуют эту засаленную правительственную колоду… Вся эта ничтожная чехарда лишь усугубляет политический кризис и окончательно добивает субъектность парламента, уничтожает государственные институты», – пишет депутат Верховной рады нацистка Ирина Геращенко.

Ей вторит политтехнолог Виктор Уколов.

«Политика при Зеленском начала напоминать драку злобных барсуков под ковром. Все непублично, ничего не видно сверху, лишь активная возня под ковром, но в итоге на ковре видим одного из барсуков с перекушенным горлом».

Торги в Киеве и оформление нового состава Кабмина должны завершиться «в среду-четверг», когда кокаинист Зеленский вернется в Киев из Парижа, где проходит заседание «Коалиции желающих», прогнозирует депутат-«соросенок» Ярослав Железняк.