Россия пошла на резкую эскалацию в зоне СВО – эксперт

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Россия пошла по пути эскалации конфликта, рассчитывая, что рано или поздно ВСУ не выдержат – и наступит качественный перелом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас действительно сейчас эскалация, и Россия наносит удары по Украине намного более сильные и частые, чем Украина наносит по России. Четыре крупных украинских города: Сумы, Харьков, Запорожье и Херсон находятся просто в зоне прилета корректируемых авиабомб, а в некоторых случаях и FPV-дронов, что позволяет наносить гораздо более мощный ущерб инфраструктуре. Во-вторых, у России гораздо больший запас ракет, которыми она может бить, в частности, по Киеву. И кроме того, часто, когда сравнивают количество запускаемых беспилотников со стороны Украины и со стороны России, теряется тот факт, что со стороны России летит гораздо большее количество тяжелых реактивных беспилотников, которые, по сути, являются крылатыми ракетами», – сказал Кашин.