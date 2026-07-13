Россия пошла на резкую эскалацию в зоне СВО – эксперт

Максим Столяров.  
13.07.2026 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия пошла по пути эскалации конфликта, рассчитывая, что рано или поздно ВСУ не выдержат – и наступит качественный перелом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия пошла по пути эскалации конфликта, рассчитывая, что рано или поздно ВСУ не выдержат...

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«У нас действительно сейчас эскалация, и Россия наносит удары по Украине намного более сильные и частые, чем Украина наносит по России.

Четыре крупных украинских города: Сумы, Харьков, Запорожье и Херсон находятся просто в зоне прилета корректируемых авиабомб, а в некоторых случаях и FPV-дронов, что позволяет наносить гораздо более мощный ущерб инфраструктуре.

Во-вторых, у России гораздо больший запас ракет, которыми она может бить, в частности, по Киеву.

И кроме того, часто, когда сравнивают количество запускаемых беспилотников со стороны Украины и со стороны России, теряется тот факт, что со стороны России летит гораздо большее количество тяжелых реактивных беспилотников, которые, по сути, являются крылатыми ракетами», – сказал Кашин.

«Россия ужесточила свою позицию политически: речь может идти не только об освобождении Донбасса, но и Новороссии. Об этом сказал президент. И продолжаются наземные операции.

Для Украины эта фаза будет более тяжелой, хотя и мы от этого страдаем.

И Россия рассчитывает, что через какое-то время наступит точка надлома с украинской стороны. Тогда мы сможем действительно добиться, может быть, даже чего-то большего, чем предполагалось требованиями Анкориджа.

При этом перспективы возобновления переговоров остаются неясными. Во-первых, формальный отказ США от взаимопонимания в Анкоридже, что влечет за собой автоматически ужесточение российской позиции.

И возобновившаяся война в Персидском заливе, которая будет дополнительно отвлекать США, и позволять России относительно дешево повышать цену противостояния для США», – добавил он.

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