Россия пошла на резкую эскалацию в зоне СВО – эксперт
Россия пошла по пути эскалации конфликта, рассчитывая, что рано или поздно ВСУ не выдержат – и наступит качественный перелом.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У нас действительно сейчас эскалация, и Россия наносит удары по Украине намного более сильные и частые, чем Украина наносит по России.
Четыре крупных украинских города: Сумы, Харьков, Запорожье и Херсон находятся просто в зоне прилета корректируемых авиабомб, а в некоторых случаях и FPV-дронов, что позволяет наносить гораздо более мощный ущерб инфраструктуре.
Во-вторых, у России гораздо больший запас ракет, которыми она может бить, в частности, по Киеву.
И кроме того, часто, когда сравнивают количество запускаемых беспилотников со стороны Украины и со стороны России, теряется тот факт, что со стороны России летит гораздо большее количество тяжелых реактивных беспилотников, которые, по сути, являются крылатыми ракетами», – сказал Кашин.
«Россия ужесточила свою позицию политически: речь может идти не только об освобождении Донбасса, но и Новороссии. Об этом сказал президент. И продолжаются наземные операции.
Для Украины эта фаза будет более тяжелой, хотя и мы от этого страдаем.
И Россия рассчитывает, что через какое-то время наступит точка надлома с украинской стороны. Тогда мы сможем действительно добиться, может быть, даже чего-то большего, чем предполагалось требованиями Анкориджа.
При этом перспективы возобновления переговоров остаются неясными. Во-первых, формальный отказ США от взаимопонимания в Анкоридже, что влечет за собой автоматически ужесточение российской позиции.
И возобновившаяся война в Персидском заливе, которая будет дополнительно отвлекать США, и позволять России относительно дешево повышать цену противостояния для США», – добавил он.
English version :: Читать на английском Россия пошла на резкую эскалацию в зоне СВО – эксперт
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: