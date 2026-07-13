Обещание подземных заводов по сборке НАТОвских ракет на Украине – топорное прикрытие

Анатолий Лапин.  
13.07.2026 15:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 941
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина, Экономика


К прогнозам о том, что Украина повторит опыт Ирана и перенесёт военные производства под землю, – следует относиться как к фантазиям или к операции прикрытия.

Это следует из выступления украинского экономиста Алексея Куща на канале «Альфа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К прогнозам о том, что Украина повторит опыт Ирана и перенесёт военные производства под...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас сейчас, если, например, начинается какой-то строительный проект, то проблема сконцентрировать на одной площадке десять сварщиков. Ты просто не сможешь найти нужной квалификации такое количество людей. Я уже не говорю о том, что эти инженерные системы требуют колоссальных капитальных затрат и, самое главное, — времени.

Чтобы это всё настроить, нужны годы, нужно потратить десятки миллиардов долларов, нужны десятки тысяч высококомпетентных, технологических, подготовленных работников: инженеров, технологов, рабочих.

У нас сейчас проблема заделать дырки в домах в Киеве. Могу сказать на примере, своего дома – в соседний подъезд год назад попал «Шахед», люди год пишут письма в мэрию Кличко, и только сейчас начались ни шатко, ни валко восстановительные работы, – а там, по большому счёту, работ на пару дней. И вот они идут уже несколько недель, очень и очень медленно.

Если общаешься с людьми, которые занимаются восстановительными работами, они тебе скажут, что сейчас банально сложно даже людей, которые занимаются утеплением фасадов найти», – заявил Кущ.

Читайте также: «Становится уже проблемой безопасности»: МИД Украины жалуется, что ЕС высосал трудоспособное население.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Обещание подземных заводов по сборке НАТОвских ракет на Украине – топорное прикрытие

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить