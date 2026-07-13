Обещание подземных заводов по сборке НАТОвских ракет на Украине – топорное прикрытие

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К прогнозам о том, что Украина повторит опыт Ирана и перенесёт военные производства под землю, – следует относиться как к фантазиям или к операции прикрытия.

Это следует из выступления украинского экономиста Алексея Куща на канале «Альфа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас, если, например, начинается какой-то строительный проект, то проблема сконцентрировать на одной площадке десять сварщиков. Ты просто не сможешь найти нужной квалификации такое количество людей. Я уже не говорю о том, что эти инженерные системы требуют колоссальных капитальных затрат и, самое главное, — времени. Чтобы это всё настроить, нужны годы, нужно потратить десятки миллиардов долларов, нужны десятки тысяч высококомпетентных, технологических, подготовленных работников: инженеров, технологов, рабочих. У нас сейчас проблема заделать дырки в домах в Киеве. Могу сказать на примере, своего дома – в соседний подъезд год назад попал «Шахед», люди год пишут письма в мэрию Кличко, и только сейчас начались ни шатко, ни валко восстановительные работы, – а там, по большому счёту, работ на пару дней. И вот они идут уже несколько недель, очень и очень медленно. Если общаешься с людьми, которые занимаются восстановительными работами, они тебе скажут, что сейчас банально сложно даже людей, которые занимаются утеплением фасадов найти», – заявил Кущ.

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