«Наши «киберсанкции» добьют Россию – Москва полностью выплатит все репарации» – Стармер

Вадим Москаленко.  
13.07.2026 23:22
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, Украина


Чтобы побыстрее заставить Россию капитулировать, Евросоюз введёт против России «киберсанкции», которые, в частности, будут заключаться в запрете российских мессенджеров Max и VK.

Об этом заявил британский премьер Кир Стармер по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы побыстрее заставить Россию капитулировать, Евросоюз введёт против России «киберсанкции», которые, в частности, будут...

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«Мы должны больше давить на Россию, особенно с помощью санкций. Сегодня в ЕС был представлен первый пакет киберсанкций – мы сможем усилить давление на группы, которые занимаются киберпреступностью.

Путин знает, что Украина никогда не пойдёт на условия, которые он выставил. Мы все должны содействовать тому, чтобы мы выходили на прекращение огня в более чётких рамках, с обеспечением гарантий и выплатой репараций. И гарантиями мира для нас всех», – сказал Стармер.

«Путин понимает свои уязвимости и тоже будет на нас давить. Мы ждём эскалацию в плане гибридных атак. Мы уже были свидетелями атак на систему энергоснабжения Польши. Также подрыв наших экономических систем.

Поэтому мы тоже должны сопротивляться решительней!» – призывал британский провактор.

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English version :: Читать на английском «Наши «киберсанкции» добьют Россию – Москва полностью выплатит все репарации» – Стармер

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