«Наших детей проиграли в карты» – матери погибших ВСУшников объявили голодовку прямо на кладбище

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Семьи погибших солдат ВСУ в Днепропетровске объявили голодовку. Они жалуются, что годами безрезультатно обращаются в соответствующие службы из-за состояния военного кладбища.

Сюжет об этом публикует местный телеканал «D1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорог нет, трава по пояс, могилы проваленные, памятники упавшие. Мы не раз обращались к руководителю городской ритуальной службы. И стучали, и ходили, и писали – все методы испробовали. Но он только себя слышит, нас вообще не слышит. Его не волнует наше горе. У нас осталось последнее: прийти на кладбище и жить, и голодать вместе со своими сыновьями. Наши сыновья выдержали, какая тяжёлая война. И мы выдержим. Сколько надо, столько мы и будем», – говорит мать погибшего ВСУшника.

Родственников также возмутили отговорки, что помогут, прикрыв памятники картонками, чтобы по ним не летел щебень, однако на кладбище даже не косят траву.

Также люди злятся, что в других регионах совсем другое отношения к местам военных захоронений.

«Там и соринки нет! Винница, Полтава, Чернигов. Там что не такая власть, там что не Украина? У нас богатейший город – рестораны, всё шикует, всё гуляет, все пьют, дороги ремонтируют, брусчатку отправляют себе на дачи, новую кладут. А тут позор: «давайте вы скинетесь, давайте будем бумажечками прикрывать». А почему в Чернигове не прикрывают, в Полтаве, Виннице – это где я лично была. И спички нет! Там что – не такие законы? Или у нас дети другие, проигранные в карты, что должны в бурьяне лежать?» – возмущается одна из родственниц.

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