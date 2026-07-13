Турецкий адмирал заступился за РПЦ и отправил Варфоломея к греческим ослам

Елена Острякова.  
13.07.2026 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 731
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина, Церковь


Запад пытается ослабить влияние Русской Православной Церкви, раздувая авторитет «вселенского» Константинопольского патриархата.

Об этом бывший начальник штаба турецких ВМС контр-адмирал Джихад Яйджи заявил в интервью GZT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад пытается ослабить влияние Русской Православной Церкви, раздувая авторитет «вселенского» Константинопольского патриархата. Об этом...

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«Важнее всего патриархат. У России есть желание, чтобы Украина не отделялась от Московского патриархата. Они (Запад) хотят превратить Стамбульский патриархат в международную структуру. Это западный проект. Они хотят показать его как лидера всех православных и превратить в структуру наподобие Ватикана», – сказал Яйджи.

Он возмущен планами возродить Халкинскую духовную семинарию на острове Хейбелиада неподалёку от Стамбула, которые начали обсуждаться после визита президента США Дональда Трампа в Турцию.

«В Стамбуле и тысячи православных не наберется. Зачем здесь духовная семинария? Иди, открой ее в Греции. В Греции закрывают мечети и привязывают к ним ослов. На днях даже поставили статую Александра Македонского. Иди, брат, туда, где миллионы православных греков. Они хотят столкнуть Турцию с Россией», – сказал Яйджи.

Он считает, что активное участие в этом процессе играет украинский узурпатор Владимир Зеленский.

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English version :: Читать на английском Турецкий адмирал заступился за РПЦ и отправил Варфоломея к греческим ослам

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